Матч между «Ностой» и «Ладой Тольятти» обещает быть напряженным, так как обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы. «Носта» занимает 10-е место с 21 очком и не выигрывает уже 7 матчей подряд, в то время как «Лада» занимает 9-е место с 23 очками. Исторически «Носта» успешно играет против «Лады», не проигрывая в 8 последних очных встречах.
Анализ команды «Носта»
Команда под руководством Антона Сычева находится в кризисе, не выигрывая в 7 последних матчах. Основная проблема – низкая результативность. «Носта» забила всего 2 гола в последних 5 матчах, что указывает на трудности в атаке. В то же время оборона демонстрирует стабильность, пропустив всего 4 гола за те же 5 матчей.
Последние 5 матчей:
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«Оренбург-2» 2:1 «Носта»
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«Носта» 1:1 «Акрон-2»
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«Урал-2» 0:0 «Носта»
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«Носта» 0:0 «Динамо Киров»
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«Торпедо Миасс» 1:0 «Носта» (Кубок России)
Анализ команды «Лада Тольятти»
Под руководством Владимира Щербака «Лада» выглядит более уверенно, особенно в атаке. Команда забила 9 голов в последних 5 матчах, что делает еe атакующую линию одной из самых опасных в турнире. Однако проблемы в обороне сохраняются – команда пропустила 6 голов за последние 5 игр и в 3 последних матчах.
Последние 5 матчей:
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«Лада» 2:1 «Сокол Казань»
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«Волна Ковернино» 1:2 «Лада»
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«Уралец-ТС» 2:0 «Лада»
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«Лада» 5:0 «Оренбург-2»
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«Лада» 0:2 «Волга Ульяновск» (Кубок России)
Личные встречи
«Носта» традиционно успешно играет против «Лады», не проигрывая в 8 последних матчах против этого соперника. Последняя встреча завершилась победой «Носты» со счетом 4:3 в июне 2024 года, что подчеркивает остроту и результативность их противостояний.
Прогноз и ставки
Ожидается, что матч будет напряженным, но с голами, учитывая атакующую мощь «Лады» и трудности «Носты» в защите.
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Наиболее безопасная ставка: Обе команды забьют (коэффициент 1.80). Обороны обеих команд демонстрируют нестабильность, что создает высокие шансы на результативный матч.
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Умеренная ставка: Тотал больше 2.5 голов (коэффициент 2.00). Ожидается открытая игра с множеством моментов, особенно учитывая последние встречи этих команд.
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Более рискованная ставка: Победа «Лады Тольятти» (коэффициент 2.40). Несмотря на неудачные очные встречи, текущая форма «Лады» выглядит лучше, чем у «Носты», что дает им хорошие шансы на победу.
Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.80.