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    • «Носта» – «Лада Тольятти»: прогноз на матч 26-го тура Второй лиги Б – 21 сентября

    «Носта» – «Лада Тольятти»: прогноз на матч 26-го тура Второй лиги Б – 21 сентября

    Матч между «Ностой» и «Ладой Тольятти» обещает быть напряженным, так как обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы. «Носта» занимает 10-е место с 21 очком и не выигрывает уже 7 матчей подряд, в то время как «Лада» занимает 9-е место с 23 очками. Исторически «Носта» успешно играет против «Лады», не проигрывая в 8 последних очных встречах.

    Анализ команды «Носта»

    Команда под руководством Антона Сычева находится в кризисе, не выигрывая в 7 последних матчах. Основная проблема – низкая результативность. «Носта» забила всего 2 гола в последних 5 матчах, что указывает на трудности в атаке. В то же время оборона демонстрирует стабильность, пропустив всего 4 гола за те же 5 матчей.

    Последние 5 матчей:

    Анализ команды «Лада Тольятти»

    Под руководством Владимира Щербака «Лада» выглядит более уверенно, особенно в атаке. Команда забила 9 голов в последних 5 матчах, что делает еe атакующую линию одной из самых опасных в турнире. Однако проблемы в обороне сохраняются – команда пропустила 6 голов за последние 5 игр и в 3 последних матчах.

    Последние 5 матчей:

    Личные встречи

    «Носта» традиционно успешно играет против «Лады», не проигрывая в 8 последних матчах против этого соперника. Последняя встреча завершилась победой «Носты» со счетом 4:3 в июне 2024 года, что подчеркивает остроту и результативность их противостояний.

    Прогноз и ставки

    Ожидается, что матч будет напряженным, но с голами, учитывая атакующую мощь «Лады» и трудности «Носты» в защите.

    • Наиболее безопасная ставка: Обе команды забьют (коэффициент 1.80). Обороны обеих команд демонстрируют нестабильность, что создает высокие шансы на результативный матч.

    • Умеренная ставка: Тотал больше 2.5 голов (коэффициент 2.00). Ожидается открытая игра с множеством моментов, особенно учитывая последние встречи этих команд.

    • Более рискованная ставка: Победа «Лады Тольятти» (коэффициент 2.40). Несмотря на неудачные очные встречи, текущая форма «Лады» выглядит лучше, чем у «Носты», что дает им хорошие шансы на победу.

    Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.80.

    Источник: «Бомбардир»

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    20.09.2024 16:39
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