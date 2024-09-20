Матч между «Ностой» и «Ладой Тольятти» обещает быть напряженным, так как обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы. «Носта» занимает 10-е место с 21 очком и не выигрывает уже 7 матчей подряд, в то время как «Лада» занимает 9-е место с 23 очками. Исторически «Носта» успешно играет против «Лады», не проигрывая в 8 последних очных встречах.

Анализ команды «Носта»

Команда под руководством Антона Сычева находится в кризисе, не выигрывая в 7 последних матчах. Основная проблема – низкая результативность. «Носта» забила всего 2 гола в последних 5 матчах, что указывает на трудности в атаке. В то же время оборона демонстрирует стабильность, пропустив всего 4 гола за те же 5 матчей.

Последние 5 матчей:

Анализ команды «Лада Тольятти»

Под руководством Владимира Щербака «Лада» выглядит более уверенно, особенно в атаке. Команда забила 9 голов в последних 5 матчах, что делает еe атакующую линию одной из самых опасных в турнире. Однако проблемы в обороне сохраняются – команда пропустила 6 голов за последние 5 игр и в 3 последних матчах.

Последние 5 матчей:

Личные встречи

«Носта» традиционно успешно играет против «Лады», не проигрывая в 8 последних матчах против этого соперника. Последняя встреча завершилась победой «Носты» со счетом 4:3 в июне 2024 года, что подчеркивает остроту и результативность их противостояний.

Прогноз и ставки

Ожидается, что матч будет напряженным, но с голами, учитывая атакующую мощь «Лады» и трудности «Носты» в защите.

Наиболее безопасная ставка : Обе команды забьют (коэффициент 1.80). Обороны обеих команд демонстрируют нестабильность, что создает высокие шансы на результативный матч.

Умеренная ставка : Тотал больше 2.5 голов (коэффициент 2.00). Ожидается открытая игра с множеством моментов, особенно учитывая последние встречи этих команд.

Более рискованная ставка: Победа «Лады Тольятти» (коэффициент 2.40). Несмотря на неудачные очные встречи, текущая форма «Лады» выглядит лучше, чем у «Носты», что дает им хорошие шансы на победу.

Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.80.