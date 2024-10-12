Нападающий барнаульского «Динамо» забил гол рукой в матче Второй лиги

В матче 25-го тура 4-й группы дивизиона B Второй лиги между барнаульским «Динамо» и казанским «Соколом» судья засчитал гол, забитый рукой.
На 21-й минуте нападающий сибиряков Артем Яркин после подачи с левого фланга переправил мяч в ворота в прыжке рукой.
После этого гола динамовцы повели 2:0 и в итоге одержали победу со счетом 3:2.
Матч проходил на заснеженном поле, снег по ходу игры не прекращался.
- Для 28-летнего Яркина это 2-й гол в сезоне за «Динамо», он перешел в команду из «Астрахани» летом.
- Игру судил 25-летний арбитр Максим Новиков, для него это первый сезон работы на профессиональном уровне.