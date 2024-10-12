Нападающий барнаульского «Динамо» забил гол рукой в матче Второй лиги

В матче 25-го тура 4-й группы дивизиона B Второй лиги между барнаульским «Динамо» и казанским «Соколом» судья засчитал гол, забитый рукой.

На 21-й минуте нападающий сибиряков Артем Яркин после подачи с левого фланга переправил мяч в ворота в прыжке рукой.

После этого гола динамовцы повели 2:0 и в итоге одержали победу со счетом 3:2.

Матч проходил на заснеженном поле, снег по ходу игры не прекращался.