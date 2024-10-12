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    • Нападающий барнаульского «Динамо» забил гол рукой в матче Второй лиги

    Нападающий барнаульского «Динамо» забил гол рукой в матче Второй лиги

    В матче 25-го тура 4-й группы дивизиона B Второй лиги между барнаульским «Динамо» и казанским «Соколом» судья засчитал гол, забитый рукой.

    На 21-й минуте нападающий сибиряков Артем Яркин после подачи с левого фланга переправил мяч в ворота в прыжке рукой.

    После этого гола динамовцы повели 2:0 и в итоге одержали победу со счетом 3:2.

    Матч проходил на заснеженном поле, снег по ходу игры не прекращался.

    • Для 28-летнего Яркина это 2-й гол в сезоне за «Динамо», он перешел в команду из «Астрахани» летом.
    • Игру судил 25-летний арбитр Максим Новиков, для него это первый сезон работы на профессиональном уровне.

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    Источник: Sp

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    Комментарии (5)
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    NewLife
    1728728495
    Ой-ё-ёй - красноречивый комментатор)))
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    The only one
    1728728610
    Если футбол на снегу- нормально, то и гол рукой- почему бы и нет?
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    subbotaspartak
    1728729586
    Рука Деда Мороза
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    fakeid
    1728730826
    а где новость, что судья засчитал спартаку-2 гол, хотя мяч не пересёк линию, и что его за это прищучили в итоге, потому что он оказался подкуплен? а? где? позор хрякам!
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