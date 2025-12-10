Определился второй участник плей-офф Лиги чемпионов

«Бавария» гарантировала себе участие в плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/26 после победы над «Спортингом» (3:1) в матче 6-го тура общего этапа.

На счету мюнхенцев стало 15 очков, и они уже точно не покинут топ-24 команд, которые сыграют в играх на выбывание. «Бавария» присоединилась к «Арсеналу», вышедшему в плей-офф по итогам 5-го тура. У лондонцев тоже на счету 15 очков, и они сохраняют лидерство в турнире.