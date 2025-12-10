Определился второй участник плей-офф Лиги чемпионов

«Бавария» гарантировала себе участие в плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/26 после победы над «Спортингом» (3:1) в матче 6-го тура общего этапа.
На счету мюнхенцев стало 15 очков, и они уже точно не покинут топ-24 команд, которые сыграют в играх на выбывание. «Бавария» присоединилась к «Арсеналу», вышедшему в плей-офф по итогам 5-го тура. У лондонцев тоже на счету 15 очков, и они сохраняют лидерство в турнире.
- 7 команд – «Олимпиакос», «Айнтрахт», «Славия», «Буде-Глимт», «Вильярреал», «Кайрат» и «Аякс» уже лишились шансы занять место в топ-8 по итогам общего этапа и напрямую выйти в 1/8 финала. Однако они еще могут попасть в топ-24, который дает место в первом раунде плей-офф.
- Сегодня пройдут еще 9 матчей 6-го тура.
Источник: официальный сайт УЕФА