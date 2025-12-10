Лига чемпионов. ПСВ на глазах Хиддинка уступил «Атлетико» (2:3), экс-спартаковец забил

«Атлетико» в 6-м туре Лиги чемпионов победил в гостях ПСВ. 1+1 у мадридцев оформил Александр Серлот.

У ПСВ забил бывший спартаковец Гус Тил. Голевой пас сделал Иван Перишич, серебряный призер ЧМ-2018.

На игре присутствовал бывший тренер сборной России Гус Хиддинк.

«Атлетико» занимает седьмое место. ПСВ идет 19-м.