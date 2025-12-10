Лига чемпионов. ПСВ на глазах Хиддинка уступил «Атлетико» (2:3), экс-спартаковец забил

«Атлетико» в 6-м туре Лиги чемпионов победил в гостях ПСВ. 1+1 у мадридцев оформил Александр Серлот.
У ПСВ забил бывший спартаковец Гус Тил. Голевой пас сделал Иван Перишич, серебряный призер ЧМ-2018.
На игре присутствовал бывший тренер сборной России Гус Хиддинк.
«Атлетико» занимает седьмое место. ПСВ идет 19-м.
Лига чемпионов. 6 тур
ПСВ - Атлетико - 2:3 (1:1)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Г. Тил, 10; 1:1 - Х. Альварес, 37; 1:2 - Д. Ганцко, 52; 1:3 - А. Серлот, 56; 2:3 - Р. Пепи, 85.
Источник: «Бомбардир»