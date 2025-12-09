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Расписание матчей
Лига чемпионов 2025/2026
ПСВ - Атлетико
ПСВ - Атлетико: обзор матча 09 декабря 2025
ПСВ
09.12.2025, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 6 тур
2 : 3
Завершен
Атлетико
10'
Г. Тил
85'
Р. Пепи
37'
Х. Альварес
52'
Д. Ганцко
56'
А. Серлот
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСВ - Атлетико
Завершен
90'
+2
Желтая карточка
Маттео Руджери
(фол)
90'
+5'
89'
Замена
Робен Ле Норман
️️️️➡️️
Джулиано Симеоне
ГОЛ! 2:3!
Рикардо Пепи
Пас отдал
Иван Перишич
85'
Замена
Иван Перишич
️️️️➡️️
Куаиб Дриух
81'
76'
Замена
Тиаго Алмада
️️️️➡️️
Александр Серлот
76'
Замена
Антуан Гризманн
️️️️➡️️
Коке
Замена
Рикардо Пепи
️️️️➡️️
Гус Тил
73'
69'
Замена
Конор Галлахер
️️️️➡️️
Николас Гонсалес
Замена
Армандо Обиспо
️️️️➡️️
Ярек Гасиоровски
59'
Замена
Деннис Ман
️️️️➡️️
Пауль Ваннер
59'
56'
ГОЛ! 1:3!
Александр Серлот
Пас отдал
Пабло Барриос
Желтая карточка
Ярек Гасиоровски
(фол)
54'
52'
ГОЛ! 1:2!
Давид Ганцко
50'
Желтая карточка
Пабло Барриос
(фол)
47'
Желтая карточка
Джулиано Симеоне
45'
+2'
Желтая карточка
Мауро Жуниор
(фол)
41'
37'
ГОЛ! 1:1!
Хулиан Альварес
Пас отдал
Александр Серлот
Желтая карточка
Йерди Схаутен
(фол)
33'
Желтая карточка
Исмаэль Сайбари
(фол)
20'
ГОЛ! 1:0!
Гус Тил
Пас отдал
Куаиб Дриух
10'
Показать весь матч
Live: ПСВ - Атлетико
Поле
Текстовая версия
0'
Матч окончен! Счет 2:3.
90+6'
2-й тайм окончен. Счет 2:3.
90+5'
Тиаго Алмада отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст ПСВ.
90+5'
Удар заблокирован. Бил Мауро Жуниор (ПСВ). Ассистент - Серджино Дест.
90+5'
Науэль Молина отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст ПСВ.
90+3'
Момент не реализован! Рикардо Пепи (ПСВ). Пас отдал Деннис Ман.
90+2'
Маттео Руджери (Атлетико) получил желтую карточку за фол.
90+2'
Правила нарушил Маттео Руджери (Атлетико).
90+2'
Деннис Ман (ПСВ) заработал штрафной на правом фланге.
90+1'
Джоуи Верман отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Атлетико.
90'
Сколько минут добавил судья? 5.
90'
Момент не реализован! Армандо Обиспо (ПСВ). Длинный пас отдал Анасс Салах-Эддин.
89'
Замена у команды Атлетико. Джулиано Симеоне ушел, Робен Ле Норман вышел.
88'
Джоуи Верман (ПСВ) заработал штрафной на своей половине поля.
88'
Правила нарушил Хулиан Альварес (Атлетико).
85'
Джулиано Симеоне (Атлетико) заработал штрафной на своей половине поля.
85'
Правила нарушил Анасс Салах-Эддин (ПСВ).
85'
Гол! 2:3! Забил Рикардо Пепи (ПСВ). Ассистент - Иван Перишич.
84'
Джулиано Симеоне отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст ПСВ.
82'
Рикардо Пепи (ПСВ) в офсайде.
81'
Замена у команды ПСВ. Куаиб Дриух ушел, Иван Перишич вышел.
81'
Правила нарушил Рикардо Пепи (ПСВ).
81'
Конор Галлахер (Атлетико) заработал штрафной на правом фланге.
77'
Правила нарушил Маттео Руджери (Атлетико).
77'
Деннис Ман (ПСВ) заработал штрафной на правом фланге.
76'
Замена у команды Атлетико. Коке ушел, Антуан Гризманн вышел.
76'
Замена у команды Атлетико. Александр Серлот ушел, Тиаго Алмада вышел.
75'
Конор Галлахер (Атлетико) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Матей Коварж (ПСВ). Пас отдал Александр Серлот.
74'
Момент не реализован! Армандо Обиспо (ПСВ). Навешивал Джоуи Верман с углового.
73'
Марк Пубиль отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст ПСВ.
73'
Замена у команды ПСВ. Гус Тил ушел, Рикардо Пепи вышел.
73'
Марк Пубиль отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст ПСВ.
73'
Удар заблокирован. Бил Куаиб Дриух (ПСВ). Проникающий пас сделал Исмаэль Сайбари.
70'
Пабло Барриос (Атлетико) заработал штрафной на своей половине поля.
70'
Правила нарушил Исмаэль Сайбари (ПСВ).
69'
Замена у команды Атлетико. Nico Gonzalez ушел, Конор Галлахер вышел.
67'
Маттео Руджери (Атлетико) в офсайде.
66'
Момент не реализован! Джулиано Симеоне (Атлетико). Пас отдал Александр Серлот.
65'
Момент не реализован! Серджино Дест (ПСВ).
65'
Nico Gonzalez отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст ПСВ.
64'
Мауро Жуниор (ПСВ) заработал штрафной в атаке.
64'
Правила нарушил Коке (Атлетико).
63'
Джулиано Симеоне (Атлетико) сыграл рукой.
62'
Момент не реализован! Куаиб Дриух (ПСВ).
62'
Маттео Руджери отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст ПСВ.
60'
Правила нарушил Александр Серлот (Атлетико).
60'
Армандо Обиспо (ПСВ) заработал штрафной на своей половине поля.
59'
Замена у команды ПСВ. Пауль Ваннер ушел, Деннис Ман вышел.
59'
Замена у команды ПСВ. Ярек Гасиоровски ушел, Армандо Обиспо вышел.
58'
Марк Пубиль отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст ПСВ.
56'
Гол! 1:3! Забил Александр Серлот (Атлетико). Ассистент - Пабло Барриос.
54'
Ярек Гасиоровски (ПСВ) получил желтую карточку за фол.
54'
Хулиан Альварес (Атлетико) заработал штрафной на левом фланге.
54'
Правила нарушил Ярек Гасиоровски (ПСВ).
52'
Гол! 1:2! Забил Давид Ганцко (Атлетико).
52'
Науэль Молина (Атлетико) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Матей Коварж (ПСВ).
51'
Серджино Дест отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Атлетико.
50'
Пабло Барриос (Атлетико) получил желтую карточку за фол.
50'
Правила нарушил Пабло Барриос (Атлетико).
50'
Анасс Салах-Эддин (ПСВ) заработал штрафной на своей половине поля.
49'
Джоуи Верман (ПСВ) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Ян Облак (Атлетико). Пас отдал Куаиб Дриух.
48'
Джулиано Симеоне (Атлетико) заработал штрафной на своей половине поля.
48'
Правила нарушил Йерди Схаутен (ПСВ).
47'
Джулиано Симеоне (Атлетико) получил желтую карточку.
46'
Науэль Молина отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст ПСВ.
46'
Марк Пубиль (Атлетико) заработал штрафной на своей половине поля.
46'
Правила нарушил Исмаэль Сайбари (ПСВ).
45'
2-й тайм стартовал.
45+2'
1-й тайм окончен. Счет 1:1.
45'
Сколько минут добавил судья? 2.
45'
Удар заблокирован. Бил Александр Серлот (Атлетико). Ассистент - Nico Gonzalez.
43'
Александр Серлот (Атлетико) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Матей Коварж (ПСВ). Пас отдал Хулиан Альварес.
42'
Момент не реализован! Куаиб Дриух (ПСВ). Пас после быстрого прохода сделал Матей Коварж.
42'
Хулиан Альварес (Атлетико) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Матей Коварж (ПСВ).
41'
Мауро Жуниор (ПСВ) получил желтую карточку за фол.
41'
Nico Gonzalez (Атлетико) заработал штрафной в атаке.
41'
Правила нарушил Мауро Жуниор (ПСВ).
40'
Правила нарушил Пабло Барриос (Атлетико).
40'
Анасс Салах-Эддин (ПСВ) заработал штрафной на своей половине поля.
39'
Ярек Гасиоровски (ПСВ) заработал штрафной на своей половине поля.
39'
Правила нарушил Джулиано Симеоне (Атлетико).
37'
Гол! 1:1! Забил Хулиан Альварес (Атлетико). Ассистент - Александр Серлот.
36'
Момент не реализован! Пабло Барриос (Атлетико). Пас отдал Джулиано Симеоне.
36'
Матей Коварж отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Атлетико.
36'
Пабло Барриос (Атлетико) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Матей Коварж (ПСВ). Пас отдал Коке.
35'
Ярек Гасиоровски отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Атлетико.
35'
Удар заблокирован. Бил Хулиан Альварес (Атлетико). Ассистент - Марк Пубиль.
33'
Йерди Схаутен (ПСВ) получил желтую карточку за фол.
33'
Момент не реализован! Пабло Барриос (Атлетико). Пас отдал Хулиан Альварес.
29'
Пауль Ваннер (ПСВ) заработал штрафной на своей половине поля.
29'
Правила нарушил Nico Gonzalez (Атлетико).
28'
Исмаэль Сайбари (ПСВ) в офсайде.
28'
Пабло Барриос (Атлетико) заработал штрафной на своей половине поля.
28'
Правила нарушил Анасс Салах-Эддин (ПСВ).
27'
Пауза окончена. Матч продолжается.
25'
Пауза в матче. Травму получил Давид Ганцко (Атлетико).
24'
Момент не реализован! Александр Серлот (Атлетико). Длинный пас отдал Хулиан Альварес.
20'
Исмаэль Сайбари (ПСВ) получил желтую карточку за фол.
20'
Коке (Атлетико) заработал штрафной в атаке.
20'
Правила нарушил Исмаэль Сайбари (ПСВ).
20'
Йерди Схаутен (ПСВ) заработал штрафной на своей половине поля.
20'
Правила нарушил Хулиан Альварес (Атлетико).
17'
Удар заблокирован. Бил Исмаэль Сайбари (ПСВ). Ассистент - Куаиб Дриух.
16'
Александр Серлот (Атлетико) в офсайде.
15'
Анасс Салах-Эддин (ПСВ) сыграл рукой.
14'
Мауро Жуниор отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Атлетико.
13'
Момент не реализован! Куаиб Дриух (ПСВ). Пас после быстрого прохода сделал Гус Тил.
12'
Nico Gonzalez (Атлетико) заработал штрафной в атаке.
12'
Правила нарушил Пауль Ваннер (ПСВ).
11'
Йерди Схаутен (ПСВ) заработал штрафной на своей половине поля.
11'
Правила нарушил Nico Gonzalez (Атлетико).
10'
Гол! 1:0! Забил Гус Тил (ПСВ). Ассистент - Куаиб Дриух.
8'
Коке (Атлетико) сыграл рукой.
5'
Nico Gonzalez (Атлетико) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Матей Коварж (ПСВ). Пас отдал Хулиан Альварес.
3'
Правила нарушил Александр Серлот (Атлетико).
3'
Анасс Салах-Эддин (ПСВ) заработал штрафной на своей половине поля.
2'
Александр Серлот (Атлетико) в офсайде.
1'
Исмаэль Сайбари (ПСВ) заработал штрафной на своей половине поля.
1'
Правила нарушил Марк Пубиль (Атлетико).
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
1
Матей Коварж
ВР
2
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
2
Серджино Дест
ПЗ
11
Исмаэль Сайбари
ЦП
22
Йерди Схаутен
(К)
ЦП
23
Джоуи Верман
ЦП
20
Гус Тил
АП
10
Пауль Ваннер
АП
11
Куаиб Дриух
ПВ
Главный тренер
Петер Бош
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
3
Маттео Руджери
ЛЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
16
Науэль Молина
ПЗ
6
Коке
(К)
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
23
Николас Гонсалес
ЛВ
17
Джулиано Симеоне
ЛВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
7
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
ПСВ
1
Ник Олий
ВР
24
Ник Шикс
ВР
18
Армандо Обиспо
ЦЗ
6
Райан Фламинго
ЦЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
31
Noah Fernandez
ЦП
14
Иван Перишич
ЛВ
27
Деннис Ман
ПВ
14
Эсмир Байрактаревич
ПВ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Атлетико
31
Сальви Эскивель
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
20
Хави Галан
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
30
Дани Мартинес
ЦЗ
32
Хавьер Боньяр
ПЗ
22
Конор Галлахер
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
16
Тиаго Алмада
АП
18
Джакомо Распадори
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
14
Карлос Мартин
ЦФ
4-3-3
1
Коварж
17
Жуниор
2
Салах-Эддин
3
Гасиоровски
2
Дест
11
Сайбари
22
Схаутен
23
Верман
20
Тил
10
Ваннер
11
Дриух
4-2-2-2
13
Облак
16
Молина
18
Пубиль
17
Ганцко
3
Руджери
6
Коке
8
Барриос
23
Гонсалес
17
Симеоне
7
Серлот
19
Альварес
3
Гасиоровски
18
Обиспо
18
Обиспо
3
Гасиоровски
11
Дриух
14
Перишич
14
Перишич
11
Дриух
10
Ваннер
27
Ман
27
Ман
10
Ваннер
20
Тил
9
Пепи
9
Пепи
20
Тил
17
Симеоне
24
Ле Норман
24
Ле Норман
17
Симеоне
23
Гонсалес
22
Галлахер
22
Галлахер
23
Гонсалес
7
Серлот
16
Алмада
16
Алмада
7
Серлот
6
Коке
7
Гризманн
7
Гризманн
6
Коке
Остались в запасе
ПСВ
Атлетико
1
Ник Олий
ВР
24
Ник Шикс
ВР
6
Райан Фламинго
ЦЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
31
Noah Fernandez
ЦП
14
Эсмир Байрактаревич
ПВ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
31
Сальви Эскивель
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
20
Хави Галан
ЛЗ
30
Дани Мартинес
ЦЗ
32
Хавьер Боньяр
ПЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
18
Джакомо Распадори
ЦФ
14
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Ник Олий
ВР
24
Ник Шикс
ВР
6
Райан Фламинго
ЦЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
31
Noah Fernandez
ЦП
14
Эсмир Байрактаревич
ПВ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Остались в запасе
31
Сальви Эскивель
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
20
Хави Галан
ЛЗ
30
Дани Мартинес
ЦЗ
32
Хавьер Боньяр
ПЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
18
Джакомо Распадори
ЦФ
14
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча ПСВ - Атлетико
4
3
Всего ударов по воротам
13
15
Удары в створ
3
9
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
9
5
Нарушения
11
15
Офсайды
2
3
Количество передач
486
445
Сейвы
6
1
Точность передач %
83
82
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
2.67
2.23
xGP (предотвращенные голы)
0.09
0.09
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Филипс
Посещаемость:
34800
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11.04.2026
ПСВ
Испания. Примера, 38 тур
Вильярреал
5 : 1
24.05.2026
Атлетико
Испания. Примера, 37 тур
Атлетико
1 : 0
17.05.2026
Жирона
Испания. Примера, 36 тур
Осасуна
1 : 2
12.05.2026
Атлетико
Испания. Примера, 35 тур
Атлетико
0 : 1
09.05.2026
Сельта
Лига чемпионов, 1/2 финала
Арсенал
1 : 0
05.05.2026
Атлетико
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