Лига чемпионов. «Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Реалом» (2:1), «Арсенал» разгромил команду Станковича (3:0)

«Манчестер Сити» в 6-м туре Лиги чемпионов победил «Реал» на «Бернабеу». Победный гол у Эрлинга Холанда.
В другой встрече «Арсенал» крупно обыграл на выезде «Брюгге». За бельгийцев выступает Александар Станкович – сын Деяна Станковича.
Лига чемпионов. 6 тур
Реал - Манчестер Сити - 1:2 (1:2) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Родриго, 28; 1:1 - Н. О'Райли, 36; 1:2 - Э. Холанд, 43 (с пенальти).
Брюгге - Арсенал - 0:3 (0:1)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Н. Мадуэке, 25; 0:2 - Н. Мадуэке, 47; 0:3 - Г. Мартинелли, 56.
Источник: «Бомбардир»