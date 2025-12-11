Введите ваш ник на сайте
  Лига чемпионов. «Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Реалом» (2:1), «Арсенал» разгромил команду Станковича (3:0)

Лига чемпионов. «Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Реалом» (2:1), «Арсенал» разгромил команду Станковича (3:0)

11 декабря, 00:57
1

«Манчестер Сити» в 6-м туре Лиги чемпионов победил «Реал» на «Бернабеу». Победный гол у Эрлинга Холанда.

В другой встрече «Арсенал» крупно обыграл на выезде «Брюгге». За бельгийцев выступает Александар Станкович – сын Деяна Станковича.

Лига чемпионов. 6 тур
Реал - Манчестер Сити - 1:2 (1:2) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - Родриго, 28; 1:1 - Н. О'Райли, 36; 1:2 - Э. Холанд, 43 (с пенальти).
Таблица турнира Календарь турнира
Брюгге - Арсенал - 0:3 (0:1)
Голы: 0:1 - Н. Мадуэке, 25; 0:2 - Н. Мадуэке, 47; 0:3 - Г. Мартинелли, 56.
Таблица турнира Календарь турнира

Benifacto
1765424318
команду Станковича...вот ну зачем??? зачем сдесь это?????КАКОГО СТАНКОВИА??? ааа сына! а почему в шапке вранье?че за дичь
Ответить
