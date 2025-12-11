Лига чемпионов. «Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Реалом» (2:1), «Арсенал» разгромил команду Станковича (3:0)

«Манчестер Сити» в 6-м туре Лиги чемпионов победил «Реал» на «Бернабеу». Победный гол у Эрлинга Холанда.

В другой встрече «Арсенал» крупно обыграл на выезде «Брюгге». За бельгийцев выступает Александар Станкович – сын Деяна Станковича.