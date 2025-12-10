Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Головин оценил победу «Монако» над «Галатасарем» в Лиге чемпионов

Головин оценил победу «Монако» над «Галатасарем» в Лиге чемпионов

Сегодня, 13:25

Полузащитник «Монако» Александр Головин подвел итоги домашнего матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Галатасараем» (1:0).

«В Лиге чемпионов каждая игра особенная. Конечно, нам очень хотелось победить, тем более играли дома при своих болельщиках.

Как и ожидалось, матч получился непростым, у них тоже было пару моментов при счете 0:0, но потом мы смогли завладеть инициативой и преимущество было уже на нашей стороне. Очевидно, что мы наиграли больше чем на один гол.

Плюс был еще незабитый пенальти. Важно, что правильно отреагировали на эту ситуацию, смогли добавить, продолжили создавать моменты и в итоге одержали победу», – сказал Головин.

  • Россиянин провел на поле 82 минуты.
  • Единственный гол забил Фоларин Балогун на 68-й минуте. На 51-й Денис Закария не реализовал пенальти.
  • «Монако» занимает в турнирой таблице общего этапа 18-е место с 9 очками после 6 игр.

Еще по теме:
Тренер «Монако» – о важности Головина: «Он знает ДНК клуба»
Головин рассказал об игре с Погба в «Монако»
Агент Головина высказался о получении французского гражданства для футболиста 5
Источник: ТАСС
Лига чемпионов Галатасарай Монако Головин Александр
