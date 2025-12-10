Головин оценил победу «Монако» над «Галатасарем» в Лиге чемпионов

Полузащитник «Монако» Александр Головин подвел итоги домашнего матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Галатасараем» (1:0).

«В Лиге чемпионов каждая игра особенная. Конечно, нам очень хотелось победить, тем более играли дома при своих болельщиках.

Как и ожидалось, матч получился непростым, у них тоже было пару моментов при счете 0:0, но потом мы смогли завладеть инициативой и преимущество было уже на нашей стороне. Очевидно, что мы наиграли больше чем на один гол.

Плюс был еще незабитый пенальти. Важно, что правильно отреагировали на эту ситуацию, смогли добавить, продолжили создавать моменты и в итоге одержали победу», – сказал Головин.