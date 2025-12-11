Куртуа признал ошибку в матче с «Сити» в Лиге чемпионов

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа высказался о матче с «Манчестер Сити» (1:2) в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Реал» провел хороший матч. Мы забили первыми, но соперник сравнял счет из-за моей ошибки. Мяч попал в меня, но я не знал, как правильно его отбить.

Когда все складывается не так, как надо, мяч попадает к сопернику, а не к партнеру по команде. Гол придал «Манчестер Сити» уверенности.

Затем соперник заработал пенальти. Нужно пересмотреть эпизод, но думаю, что пенальти был назначен верно. Хотя в моменте с первым голом подтолкнули Антонио Рюдигера.

Во втором тайме они начали лучше, но начиная с 60-й или 65-й минуты мы взяли игру под свой контроль.

У нас были шансы сравнять счет, но мяч просто не залетал в ворота, и мы проиграли игру, которую должны были выиграть», – сказал Куртуа.