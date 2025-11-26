«Немножко шокирован»: Мостовой – о матче Лиги чемпионов

Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча «Челси» – «Барселона».

Команды встречались в 5-м туре общего этапа ЛЧ.

Лондонцы разгромили соперника со счетом 3:0.

«Сам был удивлeн и немножко шокирован игрой «Челси» с «Барселоной». У «Челси» сразу были моменты – бум, гол, не засчитали. Тоже был немножко расстроен тем, что «Барселона» была в таком состоянии.

Если «Барсу» поймать таким сумасшедшим настроем, их молодeжь начинает немножечко плыть. Когда произошло удаление Араухо, стало ясно, что «Барселона» ничего не сможет сделать. Всегда кто-то проиграет или выиграет», – сказал Мостовой.