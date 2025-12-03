Реакция Мостового на переход Баринова из «Локомотива» в ЦСКА

Александр Мостовой прокомментировал информацию об уходе полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в ЦСКА.

«Для ЦСКА это хорошее усиление, а для «Локомотива» большая потеря. Баринов – это капитан, основной игрок центра поля, опытный футболист. У нас не так много подобных игроков. Сегодня футболом правят связи и деньги, все этим пользуются. Сейчас для футболистов золотое время – делай, что хочешь.

На самом деле ЦСКА отлично работает. Они находят игроков, за которых не надо платить много денег. Клуб всегда так делает. Но уход Баринова ничего не говорит о работе руководства «Локомотива». А незаменимых нет, кроме Месси или Роналду. Найдут другого игрока в академии. Ничего страшного», – сказал Мостовой.