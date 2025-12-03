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Реакция Мостового на переход Баринова из «Локомотива» в ЦСКА

3 декабря 2025, 16:38
2

Александр Мостовой прокомментировал информацию об уходе полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в ЦСКА.

«Для ЦСКА это хорошее усиление, а для «Локомотива» большая потеря. Баринов – это капитан, основной игрок центра поля, опытный футболист. У нас не так много подобных игроков. Сегодня футболом правят связи и деньги, все этим пользуются. Сейчас для футболистов золотое время – делай, что хочешь.

На самом деле ЦСКА отлично работает. Они находят игроков, за которых не надо платить много денег. Клуб всегда так делает. Но уход Баринова ничего не говорит о работе руководства «Локомотива». А незаменимых нет, кроме Месси или Роналду. Найдут другого игрока в академии. Ничего страшного», – сказал Мостовой.

  • Баринов выступает за «Локомотив» с 2015 года.
  • В этом сезоне игрок провел 23 матча, в которых забил 3 гола и сделал 7 ассистов.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Локомотив Баринов Дмитрий Мостовой Александр
Комментарии (2)
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FWSPM
1764770362
Царь одобрил можно брать
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Александр.Т.
1764791837
Что то подобное от него было слышно по поводу Соболева то есть точно такие же слова )
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