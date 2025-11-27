Введите ваш ник на сайте
Определился первый участник плей-офф Лиги чемпионов

Сегодня, 14:51

«Арсенал» стал первым участником общего этапа Лиги чемпионов, гарантировавшим себе место в плей-офф.

Лондонцы занимают 1-е место в турнирной таблице с 15 очками после 5 туров. Они уже точно останутся в числе топ-24 команд, команд, которые выйдут в плей-офф.

Клубы, занимающие места с 26-го и ниже уже не смогут догнать «Арсенал» по очкам. «Марсель», «Ювентус», «Монако», «Пафос» и «Юнион СЖ», набравшие по 6 баллов, могут только сравняться с лондонцами, однако, по крайней мере две из этих команд потеряют очки из-за предстоящих матчей между собой, а значит тоже не смогут опередить «канониров».

Также в Лиге чемпионов определились 3 команды, потерявшие шансы на попадание в топ-8 общего этапа и прямой выход в 1/8 финала. Это набравшие по 1 очку «Вильярреал» и «Кайрат», а также «Аякс», у которого 0 очков. Они еще могут побороться за выход в плей-офф, заняв место в топ-24.

  • Три заключительных тура общего этапа Лиги чемпионов запланированы на 9-10 декабря, 20-21 и 28 января.
  • Жеребьевка плей-офф состоится 30 января.

