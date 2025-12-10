Тренер «Барселоны» объяснил замену Ямаля в матче Лиги чемпионов

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик оценил поведение вингера Ламина Ямаля после замены в домашнем матче с «Айнтрахтом» (2:1) в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Ямаль выражал недовольство после того, как покинул поле до финального свистка в концовке встречи.

«Ну, он немного расстроился. Но у него была желтая карточка, а еще ему нужно было отдохнуть – это причина замены.

Три очка очень важны, мы снова в деле. Очень трудный матч. Соперник оборонялся очень глубоко, но мы контролировали ситуацию и создавали моменты.

Мы должны сосредоточиться и набрать на шесть очков больше, чем у нас есть сейчас. Надо смотреть за таким показателем, как разница мячей, и важно набрать эти шесть очков. У нас четыре победы подряд – это важно», – сказал Флик.