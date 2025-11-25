Введите ваш ник на сайте
Сафонов высказался о матче «ПСЖ» – «Тоттенхэм»

Сегодня, 21:09

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов опубликовал пост, посвященный предстоящей игре с «Тоттенхэмом» в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Сегодня провели предыгровую тренировку перед завтрашним матчем с «Тоттенхэмом», который отыграем уже в новой форме!

Матчи Лиги чемпионов всегда интересные и насыщенные на моменты, поэтому я в предвкушении мощного матча.

И кстати, как раз против «Тоттенхэма» мы и выиграли первый трофей в этом сезоне. Так что от соперника ожидаю особый настрой», – написал Сафонов в своем телеграм-канале.

  • «ПСЖ» примет «Тоттенхэм» в среду, 26 ноября, в 23:00 мск.
  • У Сафонова 0 игровых минут в этом сезоне.
  • Парижане идут пятыми в таблице общего этапа ЛЧ.

Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова
Лига чемпионов Тоттенхэм ПСЖ Сафонов Матвей
