Сафонов высказался о матче «ПСЖ» – «Тоттенхэм»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов опубликовал пост, посвященный предстоящей игре с «Тоттенхэмом» в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
«Сегодня провели предыгровую тренировку перед завтрашним матчем с «Тоттенхэмом», который отыграем уже в новой форме!
Матчи Лиги чемпионов всегда интересные и насыщенные на моменты, поэтому я в предвкушении мощного матча.
И кстати, как раз против «Тоттенхэма» мы и выиграли первый трофей в этом сезоне. Так что от соперника ожидаю особый настрой», – написал Сафонов в своем телеграм-канале.
- «ПСЖ» примет «Тоттенхэм» в среду, 26 ноября, в 23:00 мск.
- У Сафонова 0 игровых минут в этом сезоне.
- Парижане идут пятыми в таблице общего этапа ЛЧ.
Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова