Лига чемпионов. «Челси» разгромил «Барселону» – 3:0!

«Челси» крупно выиграл в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов-2025/26.
Команда Энцо Марески разгромила «Барселону» со счетом 3:0. Забитые мячи в активе Эстевао и Лайама Делапа, на счету Жюля Кунде автогол.
Каталонцы весь второй тайм играли вдесятером после удаления Рональда Араухо.
Лига чемпионов. 5 тур
Челси - Барселона - 3:0 (1:0) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Ж. Кунде, 28 (в свои ворота); 2:0 - Эстевао, 55; 3:0 - Л. Делап, 75.
Удаления: нет - Р. Араухо, 44 (вторая ж.к).
Источник: «Бомбардир»