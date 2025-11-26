Лига чемпионов. «Челси» разгромил «Барселону» – 3:0!

«Челси» крупно выиграл в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов-2025/26.

Команда Энцо Марески разгромила «Барселону» со счетом 3:0. Забитые мячи в активе Эстевао и Лайама Делапа, на счету Жюля Кунде автогол.

Каталонцы весь второй тайм играли вдесятером после удаления Рональда Араухо.