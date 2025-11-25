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Расписание матчей
Лига чемпионов 2025/2026
Челси - Барселона
Челси - Барселона: обзор матча 25 ноября 2025
Челси
25.11.2025, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 5 тур
3 : 0
Завершен
Барселона
28'
Ж. Кунде (АГ)
55'
Эстевао
75'
Л. Делап
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челси - Барселона
Завершен
90'
+3'
Замена
Джош Ачампонг
️️️️➡️️
Рис Джеймс
82'
Замена
Тайрик Джордж
️️️️➡️️
Эстевао
82'
80'
Замена
Дани Ольмо
️️️️➡️️
Ламин Ямаль
79'
Замена
Жерар Мартин
️️️️➡️️
Алекс Бальде
Замена
Джейми Гиттенс
️️️️➡️️
Педру Нету
76'
ГОЛ! 3:0!
Лайам Делап
Пас отдал
Энцо Фернандес
75'
62'
Замена
Андреас Кристенсен
️️️️➡️️
Фермин Лопес
62'
Замена
Рафинья
️️️️➡️️
Роберт Левандовски
Замена
Лайам Делап
️️️️➡️️
Алехандро Гарначо
59'
ГОЛ! 2:0!
Эстевао
55'
Замена
Андрей Сантос
️️️️➡️️
Мало Густо
46'
46'
Замена
Маркус Рэшфорд
️️️️➡️️
Ферран Торрес
45'
+2'
44'
Вторая желтая
Рональд Араухо
Желтая карточка
Мало Густо
40'
32'
Желтая карточка
Рональд Араухо
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Жюль Кунде
28'
Гол отменен - офсайд
Трево Чалоба
25'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Роберт Санчес
ВР
24
Марк Кукурелья
ЛЗ
29
Уэсли Фофана
ЦЗ
23
Трево Чалоба
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
23
Мойзес Кайседо
ОП
24
Энцо Фернандес
ОП
49
Алехандро Гарначо
ЛВ
18
Педру Нету
ЛВ
41
Эстевао
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Барселона
13
Жоан Гарсия
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
4
Рональд Араухо
ЦЗ
22
Пау Кубарси
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
21
Френки де Йонг
ЦП
16
Фермин Лопес
ЦП
10
Ламин Ямаль
ПВ
7
Ферран Торрес
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Челси
12
Филип Йоргенсен
ВР
21
Йоррел Хато
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
17
Андрей Сантос
ОП
40
Факундо Буонанотте
АП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
11
Джейми Гиттенс
ПВ
38
Марк Гиу
ЦФ
9
Лайам Делап
ЦФ
20
Жуан Педро
ЦФ
Барселона
25
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
22
Марк Берналь
ОП
17
Марк Касадо
ОП
20
Дани Ольмо
АП
27
Дро Фернандес
АП
14
Маркус Рэшфорд
ЛВ
11
Рафинья
ПВ
19
Руни Барджи
ПВ
3-4-3
1
Санчес
27
Густо
29
Фофана
23
Чалоба
24
Кукурелья
23
Кайседо
24
Фернандес
24
Джеймс
18
Нету
49
Гарначо
41
Эстевао
3-2-2-2-1
13
Гарсия
4
Араухо
22
Кубарси
24
Гарсия
5
Кунде
3
Бальде
21
де Йонг
16
Лопес
7
Торрес
10
Ямаль
9
Левандовски
24
Джеймс
34
Ачампонг
34
Ачампонг
24
Джеймс
27
Густо
17
Сантос
17
Сантос
27
Густо
41
Эстевао
19
Джордж
19
Джордж
41
Эстевао
18
Нету
11
Гиттенс
11
Гиттенс
18
Нету
49
Гарначо
9
Делап
9
Делап
49
Гарначо
3
Бальде
18
Мартин
18
Мартин
3
Бальде
16
Лопес
15
Кристенсен
15
Кристенсен
16
Лопес
10
Ямаль
20
Ольмо
20
Ольмо
10
Ямаль
7
Торрес
14
Рэшфорд
14
Рэшфорд
7
Торрес
9
Левандовски
11
Рафинья
11
Рафинья
9
Левандовски
Остались в запасе
Челси
Барселона
12
Филип Йоргенсен
ВР
21
Йоррел Хато
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
40
Факундо Буонанотте
АП
38
Марк Гиу
ЦФ
20
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
25
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
22
Марк Берналь
ОП
17
Марк Касадо
ОП
27
Дро Фернандес
АП
19
Руни Барджи
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
12
Филип Йоргенсен
ВР
21
Йоррел Хато
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
40
Факундо Буонанотте
АП
38
Марк Гиу
ЦФ
20
Жуан Педро
ЦФ
Остались в запасе
25
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
22
Марк Берналь
ОП
17
Марк Касадо
ОП
27
Дро Фернандес
АП
19
Руни Барджи
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Челси - Барселона
1
1
1
Всего ударов по воротам
15
5
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
ВАР
1
0
Угловые удары
4
0
Нарушения
18
12
Офсайды
6
1
Количество передач
516
417
Сейвы
2
3
Точность передач %
88
83
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
12
3
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
1.89
0.79
xGP (предотвращенные голы)
-1.49
-1.49
Информация о матче
Главный судья:
Славко Винчич
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Посещаемость:
39323
Где смотреть матч:
Okko
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