«Не удивлен его словам»: Мостовой ответил Бубнову

Александр Мостовой отреагировал на слова Александра Бубнова.

Бубнов ранее назвал предложил Мостового на пост главного тренера «Спартака»: «Самый талантливый, кому не дают работать».

«Я всегда соглашаюсь с футбольными людьми, а особенно с Бубновым. Мы с Александром сыграли вместе много матчей, поэтому не удивлен его словам. Почему Бубнов называет меня самым талантливым? Потому что он знает, кто лучший футболист. И не только игрок хороший, но и человек. А сильных и хороших нигде не любят. Не случайно у Александра тоже не задалась тренерская карьера.

В последний раз встречались с ним до пандемии. При встрече обязательно обнимемся, поговорим и кофе выпьем», – сказал Мостовой.