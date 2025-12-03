«Не удивлен его словам»: Мостовой ответил Бубнову

Александр Мостовой отреагировал на слова Александра Бубнова.
Бубнов ранее назвал предложил Мостового на пост главного тренера «Спартака»: «Самый талантливый, кому не дают работать».
«Я всегда соглашаюсь с футбольными людьми, а особенно с Бубновым. Мы с Александром сыграли вместе много матчей, поэтому не удивлен его словам. Почему Бубнов называет меня самым талантливым? Потому что он знает, кто лучший футболист. И не только игрок хороший, но и человек. А сильных и хороших нигде не любят. Не случайно у Александра тоже не задалась тренерская карьера.
В последний раз встречались с ним до пандемии. При встрече обязательно обнимемся, поговорим и кофе выпьем», – сказал Мостовой.
- «Спартак» ранее отправил в отставку Деяна Станковича.
- Команду вместо него временно возглавил Вадим Романов.
- Красно-белые занимают 6-е место в РПЛ после 17 туров.
Источник: «РБ Спорт»