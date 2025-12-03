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«Не удивлен его словам»: Мостовой ответил Бубнову

3 декабря 2025, 15:40
4

Александр Мостовой отреагировал на слова Александра Бубнова.

Бубнов ранее назвал предложил Мостового на пост главного тренера «Спартака»: «Самый талантливый, кому не дают работать».

«Я всегда соглашаюсь с футбольными людьми, а особенно с Бубновым. Мы с Александром сыграли вместе много матчей, поэтому не удивлен его словам. Почему Бубнов называет меня самым талантливым? Потому что он знает, кто лучший футболист. И не только игрок хороший, но и человек. А сильных и хороших нигде не любят. Не случайно у Александра тоже не задалась тренерская карьера.

В последний раз встречались с ним до пандемии. При встрече обязательно обнимемся, поговорим и кофе выпьем», – сказал Мостовой.

  • «Спартак» ранее отправил в отставку Деяна Станковича.
  • Команду вместо него временно возглавил Вадим Романов.
  • Красно-белые занимают 6-е место в РПЛ после 17 туров.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Бубнов Александр Мостовой Александр
Комментарии (4)
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evgen64
1764767658
Два дебила-это сила.
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...короче
1764767878
...эх, вот бы вас спаровать, на каком-нибудь ресурсе!...
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Интерес
1764769533
Один и тот же бред Бабуинова на разных сайтах интерпретируют по-разному.Одни вот так, а другие пишут, что Бабуинов приговорил Мостового, цинично и бессердечно. ПРав Яшка Кедми : "Неважно , что ты думал и сказал, важно, как тебя поняли". А поняли диаметрально-противоположно.
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1764772999
У Царя с Бубном один лечащий врач видно,вот и хвалят друг друга
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