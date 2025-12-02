Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Самый талантливый, кому не дают работать»: Бубнов предложил тренера «Спартаку»

«Самый талантливый, кому не дают работать»: Бубнов предложил тренера «Спартаку»

2 декабря, 22:36
18

Александр Бубнов предложил «Спартаку» назначить главным тренером Александра Мостового.

– Самый талантливый, кому не дают работать, это Царь. Все. Талант когда раскрывается? Когда дают работать. А здесь человеку не дают работать.

– Значит, непонятно, есть у него талант тренировать или нет.

– Правильно. А я знаю, что у него есть. И знаешь, где определили это? Ему ж лицензию дали. В Высшей школе тренеров определили, что он – вот (показывает поднятый вверх большой палец). Никита Павлович говорил: вот такой тренер (снова тот же жест). Олег Иванович Романцев говорит: вот такой (). А че, ты попрешь против Никиты Павловича или Романцева? Некоторые покупали лицензии. Все покупается. Вот Мостовой не покупал. Если бы он хотел что-то купить, он бы нанял агента, заплатил ему бабки, и тот бы ему купил. Ткаченко его бы вообще уже куда угодно устроил. Но он принципиально не хочет, потому что считает: зачем я ему буду платить, кто они такие, эти агенты? Поэтому он и не работает.

– Так как определить, какой он тренер?

– Дать работу. Дать «Спартак». Мостовой везде все сказал, все знают, вся страна просит, чтобы Мостовому дали работу, чтобы он заткнулся. Представляешь, не проявил себя, а заткнулся. Все уверены, что он провалится. Талалаев в течение месяца – об этом Царь говорил – три клуба поменял. А Мостовому даже исполняющего обязанности не дают. Что, его не могут вместо Романова исполняющим обязанности сделать?

  • «Спартак» ранее отправил в отставку Деяна Станковича.
  • Команду вместо него временно возглавил Вадим Романов.
  • Красно-белые занимают 6-е место в РПЛ после 17 туров.

Еще по теме:
Бубнов ответил на обвинения Семака во лжи 10
Бубнов призвал пожизненно дисквалифицировать Талалаева за его жест со «Спартаком» 16
Бубнов – о Баринове: «Ему нечего делать в ЦСКА» 9
Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Спартак Бубнов Александр Мостовой Александр
Рекомендуем
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
алдан2014
1764709886
Это стёб?
Ответить
aldo conte
1764712436
Молодой, красивый, талантливый, перспективный и т.д. Это всё до тех пор, пока на начал тренерскую карьеру, а потом оказывается... Да вы и сами знаете, что хороший футболист - это не всегда хороший тренер, чаще наоборот. Примеров тому мильон.
Ответить
Good_win_ФКСМ
1764714658
Кукушка хвалит Петуха за то, что хвалит тот Кукушку... нетленный И.А. Крылов.
Ответить
Чилим.
1764717957
Бубен и шут- два сапога пара...
Ответить
FWSPM
1764719767
Романов работает тренером с 2015 года а где последние 20 лет работал Мостовой? Вот потому и не дают.
Ответить
АртурZaСМ
1764729603
Как гРится "На словах он Лев Толстой, а... "
Ответить
Dan93
1764733193
Это какой-то рофл
Ответить
BarStep
1764738421
Учитывая, каких только лузеров Спартак не притаскивал за послероманцевское время со сроками «порулить» командой от полугода до года, - дайте Сане шанс! А что, а вдруг!? Уволите если что на раз-два, опыт у юристов клуба шикарнейший ..
Ответить
SLADE2019
1764741445
По мне, так Бубнов прав. Мостовой по определению не будет хуже многих. Ладно бы клуб брал на должность тренера корифеев. А на практике, стольких клоунов в Спартаке мы видели. Хуже точно бы не было, если Мостовой принял команду.
Ответить
bashnat013
1764747744
Все будут только рады увидеть Шута футбола в Спартаке !Будет новый сериал Газспарт!!!
Ответить
Главные новости
Дисквалификация Талалаева, трансферные планы «Зенита», обладатель «Первой пятерки» и другие новости
01:20
Сафонов ответил, кто сильнее как тренер – Энрике или Мусаев
00:48
Корнеев дал совет ЦСКА, как поступить с Челестини
00:34
1
Мостовой рассказал, каким будет матч «Спартак» – «Динамо»
00:04
1
Назван лучший игрок ЧМ-2026
Вчера, 23:49
Месси ответил на вопрос, сыграет ли на ЧМ-2026
Вчера, 23:40
Тюкавин пригрозил уходом из футбола
Вчера, 23:28
3
Модрич: «Милан» – это шаг назад по сравнению с «Реалом»
Вчера, 23:00
5
Президент «Барселоны»: «Не буду, как Путин»
Вчера, 22:40
10
Сафонов уничижительно высказался об уровне Сперцяна
Вчера, 22:08
1
Все новости
Все новости
Тюкавин пригрозил уходом из футбола
Вчера, 23:28
3
Батраков назвал европейский клуб, в который готов перейти
Вчера, 22:27
Спартаковец Дмитриев одним прилагательным описал воспоминания о Станковиче
Вчера, 21:33
Реакция Акинфеева на получение приза имени легенды «Спартака»
Вчера, 21:24
2
Ответ «Зенита» на предложение по Веге из Аргентины
Вчера, 21:13
1
Тюкавин честно ответил, кому он больше верен – «Динамо» или жене
Вчера, 21:01
3
Назван самый верный игрок РПЛ
Вчера, 20:41
6
Батраков внес ясность насчет бешеного предложения из Саудовской Аравии
Вчера, 20:32
3
Романов рассказал, в каком состоянии «Спартак» подходит к дерби с «Динамо»
Вчера, 20:21
3
«Спартак» принял важное решение по Денисову
Вчера, 20:01
12
Маркиньос из «Спартака» рассказал, нравится ли ему зимой в России
Вчера, 19:27
5
Бубнов назвал имя игрока, который нужен ЦСКА: «Кровь из носу»
Вчера, 19:13
9
Парфенов сказал, кто возглавит «Спартак» после Романова
Вчера, 18:40
1
В «Спартаке» отреагировали на трехматчевую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 18:28
8
Бубнов назвал самого талантливого тренера России – он нигде не работал
Вчера, 18:18
10
Член совета директоров «Локомотива» – о чемпионстве: «Перспективы нет»
Вчера, 18:12
14
126-я сборная мира хочет сыграть с «Локомотивом» или «Ростовом»
Вчера, 17:51
3
Сафонов: «Ощущение, что «Краснодар» не станет чемпионом в этом сезоне»
Вчера, 17:38
8
Семин двумя словами прокомментировал информацию об уходе Баринова из «Локо»
Вчера, 17:27
Бубнова рассмешили слова Губерниева: «Лига балбесов»
Вчера, 17:12
11
ФотоКисляк – победитель премии «Первая пятeрка-2025»
Вчера, 17:02
3
«Что теперь сделать?» В «Локомотиве» высказались об уходе Баринова в ЦСКА
Вчера, 16:47
9
ВидеоИгрок «Спартака» получил премию «Золотой кабан»
Вчера, 16:30
19
Быстров раскритиковал нападающего «Спартака»: «Зачем его вообще брали?»
Вчера, 16:01
24
Семин сделал прогноз на дерби «Спартак» – «Динамо»
Вчера, 15:47
1
КДК вынес наказание Баринову за оскорбление фанатов «Спартака»
Вчера, 15:20
21
ЦСКА хочет подписать воспитанника «Зенита» зимой
Вчера, 15:15
5
Талалаев дисквалифицирован на три матча за оскорбительный жест со «Спартаком»
Вчера, 15:04
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 