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Реакция Ловчева на поведение Кордобы в матче с ЦСКА

9 декабря 2025, 00:32
7

Евгений Ловчев отреагировал на поведение форварда «Краснодара» Джона Кордобы в матче с ЦСКА (3:2). Колумбийский футболист отметился в этой встрече тем, что забил гол, получил желтую карточку, симулировал и разговаривал на повышенных тонах с игроками ЦСКА.

– В каждой команде должен быть такой игрок как Джон Кордоба. Его характер передается команде, он может завести ее. Он, конечно, не пихает своим игрокам, как в большинстве случаев судьям, но его аура передается одноклубникам. Это очень важно.

– Как вам его поведение в матче против ЦСКА?

– Оно всегда одинаковое. Зрителю, может быть, оно нравится, но в наше время таких футболистов быстро одергивали. Он всю свою энергию выпускает на футбол, судей, игроков соперника. В нынешнее время это не приветствуется, как, собственно, такое же поведение тренеров, поэтому Джона должен всe же кто‑то одергивать.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Краснодар Кордоба Джон Ловчев Евгений
Комментарии (7)
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БеZуМныЙ
1765251147
Скользкий провокатор этот Кардоба.
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Max-Min-vkontakte
1765254591
Умелый мотиватор этот Кордоба)
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crf57
1765257836
КОРДОБА не мотиватор, а провокатор, которого давно пора удалять за его хамское поведение на поле, впрочем у КРАСНОДАРА пол команду таких. Например скандалист СПЕРЦЯН, костолом ЧЕРНИКОВ.
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zigbert
1765260423
Кордоба уже игрок немолодой,так что одергивать его уже бесполезно.
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somn
1765261960
Его в матче с ЦСКА надо было удалять, но Левников или зассал, или куплен был.
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gennadiy
1765273177
Он провокатор и гнида, этот Кордоба...Из за такого ****** пусть Краснодар не будет чемпионом. Противно...
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