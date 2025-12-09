Реакция Ловчева на поведение Кордобы в матче с ЦСКА

Евгений Ловчев отреагировал на поведение форварда «Краснодара» Джона Кордобы в матче с ЦСКА (3:2). Колумбийский футболист отметился в этой встрече тем, что забил гол, получил желтую карточку, симулировал и разговаривал на повышенных тонах с игроками ЦСКА.

– В каждой команде должен быть такой игрок как Джон Кордоба. Его характер передается команде, он может завести ее. Он, конечно, не пихает своим игрокам, как в большинстве случаев судьям, но его аура передается одноклубникам. Это очень важно.

– Как вам его поведение в матче против ЦСКА?

– Оно всегда одинаковое. Зрителю, может быть, оно нравится, но в наше время таких футболистов быстро одергивали. Он всю свою энергию выпускает на футбол, судей, игроков соперника. В нынешнее время это не приветствуется, как, собственно, такое же поведение тренеров, поэтому Джона должен всe же кто‑то одергивать.