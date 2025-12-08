Слот впервые прокомментировал скандальные слова Салаха

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о ситуации с Мохамедом Салахом.

Египтянин ранее раскритиковал команду и самого Слота.

Клуб не включил 33-летнего нападающего в заявку на матч Лиги чемпионов с «Интером».

– Мне сложно понять, кого он имеет в виду [говоря о том, что его «бросили под автобус»]. Мы дали ему знать, что он не поедет с нами. Это единственное, что мы ему сказали.

– Как он отреагировал?

– Кратко.

– Ваши отношения разрушены?

– Я так не считаю, но он имеет право чувствовать то, что чувствует. Для меня его комментарии стали неожиданностью.

– Будет ли он играть против «Брайтона»?

– У нас завтра важный матч против «Интера». Послезавтра мы еще раз посмотрим на ситуацию. Я твердо убежден, что у игрока всегда есть возможность вернуться.

– Сыграл ли Салах свой последний матч за «Ливерпуль»?

– Понятия не имею. Сейчас я не могу ответить на этот вопрос.