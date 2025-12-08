Слот впервые прокомментировал скандальные слова Салаха

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о ситуации с Мохамедом Салахом.
- Египтянин ранее раскритиковал команду и самого Слота.
- Клуб не включил 33-летнего нападающего в заявку на матч Лиги чемпионов с «Интером».
– Мне сложно понять, кого он имеет в виду [говоря о том, что его «бросили под автобус»]. Мы дали ему знать, что он не поедет с нами. Это единственное, что мы ему сказали.
– Как он отреагировал?
– Кратко.
– Ваши отношения разрушены?
– Я так не считаю, но он имеет право чувствовать то, что чувствует. Для меня его комментарии стали неожиданностью.
– Будет ли он играть против «Брайтона»?
– У нас завтра важный матч против «Интера». Послезавтра мы еще раз посмотрим на ситуацию. Я твердо убежден, что у игрока всегда есть возможность вернуться.
– Сыграл ли Салах свой последний матч за «Ливерпуль»?
– Понятия не имею. Сейчас я не могу ответить на этот вопрос.
Источник: твиттер Бена Джейкобса