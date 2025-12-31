Аршавин высказался о шансах Батракова и Кисляка заиграть в АПЛ

Бывший игрок «Арсенала» Андрей Аршавин высказался о шансах Алексея Батракова и Матвея Кисляка проявить себя в АПЛ.
– Из сегодняшнего поколения может кто-то здесь заиграть… Батраков, Кисляк?
– Потенциал есть, чтобы играть на высоком уровне, а смогут или нет – покажет время.
– Расшифруй «потенциал», что это значит?
– Мышление, техника, скорость, физические данные.
- В этом сезоне 20-летний Батраков забил 15 голов и сделал 6 ассистов в 23 матчах.
- Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.
- Летом Батраков отказался от трансфера в Саудовскую Аравию.
Источник: «Чемпионат»