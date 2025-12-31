Аршавин высказался о шансах Батракова и Кисляка заиграть в АПЛ

Бывший игрок «Арсенала» Андрей Аршавин высказался о шансах Алексея Батракова и Матвея Кисляка проявить себя в АПЛ.

– Из сегодняшнего поколения может кто-то здесь заиграть… Батраков, Кисляк?

– Потенциал есть, чтобы играть на высоком уровне, а смогут или нет – покажет время.

– Расшифруй «потенциал», что это значит?

– Мышление, техника, скорость, физические данные.