АПЛ. «Арсенал» и «Ливерпуль» добились одинаковых побед (2:1)

«Арсенал» в 18-м туре АПЛ победил дома «Брайтон». Гости забили в свои ворота. Лондонцы вернулись на первое место.
В другой встрече «Ливерпуль» оказался сильнее аутсайдера «Вулверхэмптона».
Англия. Премьер-лига. 18 тур
Ливерпуль - Вулверхэмптон - 2:1 (2:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Р. Гравенберх, 41; 2:0 - Ф. Вирц, 42; 2:1 - С. Буэно, 51.
Арсенал - Брайтон - 2:1 (1:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - М. Эдегор, 14; 2:0 - Ж. Рюттер, 52 (в свои ворота); 2:1 - Д. Гомес, 64.
Источник: «Бомбардир»