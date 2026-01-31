АПЛ. «Челси» ушел с 0:2 в дерби (3:2), забив победный на 92-й минуте

«Челси» в 24-м туре АПЛ переиграл дома «Вест Хэм». «Синие» уступали в два мяча, но переломили встречу.
У «Вест Хэма» ассистентский дубль оформил Аарон Ван-Биссака.
У «Челси» решающий гол на 90+2 минуте забил полузащитник Энцо Фернандес.
У «Вест Хэма» на 90+11 минуте был удален Жан-Клер Тодибо.
«Челси» идет на четвертом месте. «Вест Хэм» располагается в зоне вылета, отставая от спасительной строчки на пять очков.
Англия. Премьер-лига. 24 тур
Челси - Вест Хэм - 3:2 (0:2)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Д. Боуэн, 7; 0:2 - К. Саммервил, 36; 1:2 - Ж. Педро, 57; 2:2 - М. Кукурелья, 70; 3:2 - Э. Фернандес, 90+2.
Удаления: нет - Ж. Тодибо, 90+11.
Источник: «Бомбардир»