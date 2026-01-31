АПЛ. «Челси» ушел с 0:2 в дерби (3:2), забив победный на 92-й минуте

«Челси» в 24-м туре АПЛ переиграл дома «Вест Хэм». «Синие» уступали в два мяча, но переломили встречу.

У «Вест Хэма» ассистентский дубль оформил Аарон Ван-Биссака.

У «Челси» решающий гол на 90+2 минуте забил полузащитник Энцо Фернандес.

У «Вест Хэма» на 90+11 минуте был удален Жан-Клер Тодибо.

«Челси» идет на четвертом месте. «Вест Хэм» располагается в зоне вылета, отставая от спасительной строчки на пять очков.