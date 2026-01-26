Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  Тренер «МЮ» поделился эмоциями от победы в матче с «Арсеналом»

Тренер «МЮ» поделился эмоциями от победы в матче с «Арсеналом»

Сегодня, 13:30

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик высказался о гостевой победе над «Арсеналом» (3:2) в 23-м туре АПЛ.

Победный гол на 87-й минуте забил Матеус Кунья.

«Думаю, это был совсем другой матч по сравнению с прошлой неделей [против «Манчестер Сити» – 2:0], сегодня игра шла с переменным успехом. На прошлой неделе многое складывалось в нашу пользу, но сегодня ребятам пришлось выложиться по полной – они проявили характер и настоящее мастерство, когда это было необходимо.

И потом мы смогли разделить этот момент с болельщиками, отпраздновать победу, почувствовать это. Думаю, это то, чего мы все жаждем: голы в концовке, поздние победные голы в больших матчах. Это потрясающее ощущение», – сказал Кэррик.

  • «Манчестер Юнайтед» занимает 4-е место с 38 очками. Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет 12 баллов.
  • Манкунианцы продлили беспроигрышную серию в АПЛ до 6 встреч подряд.

Источник: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Арсенал Кэррик Майкл
  • Читайте нас: 