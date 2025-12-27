Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  125-миллионный Вирц прокомментировал дебютный гол за «Ливерпуль»

125-миллионный Вирц прокомментировал дебютный гол за «Ливерпуль»

27 декабря, 22:48
3

Полузащитник «Ливерпуля» Флориан Вирц поделился эмоциями после выигранного матча 18-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (2:1).

  • Немец забил победный мяч на 42-й минуте.
  • Для него это дебютный гол в составе «Ливерпуля».
  • Летом клуб АПЛ заплатил за Вирца 125 млн евро.
  • Он впервые отличился в 23-м матче.

«Я очень счастлив. Был уверен, что рано или поздно забью. Хотел начать раньше, но все сложилось так, и это нужно принять.

Стараюсь продолжать в том же духе. Отличные ощущения, особенно на полном стадионе», – сказал Вирц.

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Вулверхэмптон Ливерпуль Вирц Флориан
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1766902973
Наконец-то свершилось Ливерцы отбили 125 млн. уё...пт! У Слота отлегло теперь то уж немец виртцанёт
Ответить
zigbert
1766917554
Что то притупится прицел у Вирца. В Байере у него все было значительно лучше. Может быть не стоили переходить в Ливерпуль?
Ответить
