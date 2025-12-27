125-миллионный Вирц прокомментировал дебютный гол за «Ливерпуль»

Полузащитник «Ливерпуля» Флориан Вирц поделился эмоциями после выигранного матча 18-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (2:1).

Немец забил победный мяч на 42-й минуте.

Для него это дебютный гол в составе «Ливерпуля».

Летом клуб АПЛ заплатил за Вирца 125 млн евро.

Он впервые отличился в 23-м матче.

«Я очень счастлив. Был уверен, что рано или поздно забью. Хотел начать раньше, но все сложилось так, и это нужно принять.

Стараюсь продолжать в том же духе. Отличные ощущения, особенно на полном стадионе», – сказал Вирц.