Игрок РПЛ претендует на попадание в символическую сборную года от ФИФА

ФИФА опубликовала расширенный список претендентов, из которых выберут состав символической сборной 2025 года.
В него попал бразильский вингер «Зенита» Луис Энрике – это единственный представитель РПЛ. Всего там 88 игроков.
Вратари
- Алиссон (Бразилия, «Ливерпуль»);
- Яссин Буну (Марокко, «Аль-Хиляль»);
- Диогу Кошта (Португалия, «Порту»);
- Тибо Куртуа (Бельгия, «Реал»);
- Микеле Ди Грегорио (Италия, «Ювентус»);
- Джанлуиджи Доннарумма (Италия, «ПСЖ» / «Манчестер Сити»);
- Фабио Лопес (Бразилия, «Флуминенсе»);
- Джон Виктор (Бразилия, «Ботафого» / «Ноттингем Форест»);
- Эмилиано Мартинес (Аргентина, «Астон Вилла»);
- Эдуар Менди (Сенегал, «Аль-Ахли»);
- Алекс Мерет (Италия, «Наполи»);
- Кевин Мьер (Колумбия, «Крус Асуль»);
- Мануэль Нойер (Германия, «Бавария»);
- Ян Облак (Словения, «Атлетико»);
- Давид Рая (Испания, «Арсенал»);
- Роберт Санчес (Испания, «Челси»);
- Унаи Симон (Испания, «Атлетик»);
- Ян Зоммер (Швейцария, «Интер»);
- Миле Свилар (Бельгия, «Рома»);
- Войцех Щесны (Польша, «Барселона»);
- Уэвертон (Бразилия, «Палмейрас»);
- Ронуэн Уильямс (ЮАР, «Мамелоди Сандаунс»).
Защитники
- Пау Кубарси (Испания, «Барселона»);
- Марк Кукурелья (Испания, «Челси»);
- Альфонсо Дэвис (Канада, «Бавария»);
- Джованни Ди Лоренцо (Италия, «Наполи»);
- Рубен Диаш (Португалия, «Манчестер Сити»);
- Дензел Дюмфрис (Нидерланды, «Интер»);
- Рафаэль Геррейру (Португалия, «Бавария»);
- Ашраф Хакими (Марокко, «ПСЖ»);
- Дин Хейсен (Испания, «Борнмут» / «Реал»);
- Ибраима Конате (Франция, «Ливерпуль»);
- Калиду Кулибали (Сенегал, «Аль-Хиляль»);
- Жюль Кунде (Франция, «Барселона»);
- Габриэль (Бразилия, «Арсенал»);
- Маркиньос (Бразилия, «ПСЖ»);
- Нуну Мендеш (Португалия, «ПСЖ»);
- Николас Отаменди (Аргентина, «Бенфика»);
- Вильям Пачо (Эквадор, «ПСЖ»);
- Антонио Рюдигер (Германия, «Реал»);
- Вильям Салиба (Франция, «Арсенал»);
- Тиаго Силва (Бразилия, «Флуминенсе»);
- Дайот Упамекано (Франция, «Бавария»);
- Вирджил ван Дейк (Нидерланды, «Ливерпуль»).
Полузащитники
- Джон Ариас (Колумбия, «Флуминенсе» / «Вулверхэмптон»);
- Джуд Беллингем (Англия, «Реал»);
- Мойзес Кайседо (Эквадор, «Челси»);
- Френки де Йонг (Нидерланды, «Барселона»);
- Бруну Фернандеш (Португалия, «Манчестер Юнайтед»);
- Энцо Фернандес (Аргентина, «Челси»);
- Райан Гравенберх (Нидерланды, «Ливерпуль»);
- Йозуа Киммих (Германия, «Бавария»);
- Алексис Мак Аллистер (Аргентина, «Ливерпуль»);
- Скотт Мактоминей (Шотландия, «Наполи»);
- Джамал Мусиала (Германия, «Бавария»);
- Жоау Невеш (Португалия, «ПСЖ»);
- Рубен Невеш (Португалия, «Аль-Хиляль»);
- Майкл Олисе (Франция, «Бавария»);
- Коул Палмер (Англия, «Челси»);
- Педри (Испания, «Барселона»);
- Деклан Райс (Англия, «Арсенал»);
- Фабиан Руис (Испания, «ПСЖ»);
- Бернарду СилвСилва (Португалия, «Манчестер Сити»);
- Федерико Вальверде (Уругвай, «Реал»);
- Витинья (Португалия, «ПСЖ»);
- Флориан Вирц (Германия, «Байер» / «Ливерпуль»).
Нападающие
- Салем Аль-Досари (Саудовская Аравия, «Аль-Хиляль»);
- Брэдли Барколя (Франция, «ПСЖ»);
- Усман Дембеле (Франция, «ПСЖ»);
- Десир Дуэ (Франция, «ПСЖ»);
- Серу Гирасси (Гвинея, «Боруссия Д»);
- Виктор Дьекереш (Швеция, «Спортинг» / «Арсенал»);
- Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити»);
- Луис Энрике (Бразилия, «Ботафого» / «Зенит»);
- Александер Исак (Швеция, «Ньюкасл» / «Ливерпуль»);
- Гарри Кейн (Англия, «Бавария»);
- Хвича Кварацхелия (Грузия, «Наполи» / «ПСЖ»);
- Роберт Левандовски (Польша, «Барселона»);
- Лаутаро Мартинес (Аргентина, «Интер»);
- Килиан Мбаппе (Франция, «Реал»);
- Лионель Месси (Аргентина, «Интер Майами»);
- ЖоаоЖоао Педро (Бразилия, «Брайтон» / «Челси»);
- Рафинья (Бразилия, «Барселона»);
- Матео Ретеги (Италия, «Аталанта» / «Аль-Кадисия»);
- Криштиану Роналду (Португалия, «Аль-Наср»);
- Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»);
- Винисиус Жуниор (Бразилия, «Реал»);
- Ламин Ямаль (Испания, «Барселона»).
Источник: сайт ФИФА