Салах побил рекорд Руни и стал рекордсменом АПЛ

Сегодня, 20:58

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах стал рекордсменом АПЛ по числу результативных действий за один клуб.

Он отметился голевым пасом в матче 16-го тура с «Брайтоном» (2:0). Теперь у египтянина 277 (188+89) результативных действий в составе мерсисайдцев.

Салах побил рекорд Уэйна Руни, на счету которого 276 результативных действий в составе «Манчестер Юнайтед»

  • Египтянин выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. До этого он уже играл в АПЛ за «Челси».
  • Для Салаха это был первый матч после того, как он раскритиковал свой клуб и главного тренера Арне Слота и был отстранен «красными» от участия в 1 встрече в Лиге чемпионов.

Источник: телеграм-канал Opta Sports
