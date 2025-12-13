Салах побил рекорд Руни и стал рекордсменом АПЛ

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах стал рекордсменом АПЛ по числу результативных действий за один клуб.
Он отметился голевым пасом в матче 16-го тура с «Брайтоном» (2:0). Теперь у египтянина 277 (188+89) результативных действий в составе мерсисайдцев.
Салах побил рекорд Уэйна Руни, на счету которого 276 результативных действий в составе «Манчестер Юнайтед»
- Египтянин выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. До этого он уже играл в АПЛ за «Челси».
- Для Салаха это был первый матч после того, как он раскритиковал свой клуб и главного тренера Арне Слота и был отстранен «красными» от участия в 1 встрече в Лиге чемпионов.
Источник: телеграм-канал Opta Sports