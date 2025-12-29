Аршавин выбрал лучшего российского футболиста в истории АПЛ

Экс-игрок «Арсенала» Андрей Аршавин прошел блиц-опрос, чтобы определить самого сильного россиянина, выступавшего в английской Премьер-лиге.

– Дмитрий Харин или Павел Погребняк?

– Дмитрий Харин. Ну, а что? Пога особо не успел тут ничего сделать.

– Дмитрий Харин или Динияр Билялетдинов?

– Дмитрий Харин.

– Дмитрий Харин или Юрий Жирков?

– Юрий Жирков.

– Юрий Жирков или Алексей Смертин?

– Юрий Жирков.

– Юрий Жирков или Роман Павлюченко?

– Юрий Жирков.

– Юрий Жирков или Андрей Канчельскис?

– Андрей Канчельскис.

– Андрей Канчельскис или Андрей Аршавин?

– Андрей Канчельскис.