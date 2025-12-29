Аршавин назвал команду, которая ему «насрала в душу»

Бывший нападающий «Арсенала» Андрей Аршавин на ютуб-канале FONBET вспомнил, как команда проиграла «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:8.

– Какой твой самый запомнившийся матч с «Манчестер Юнайтед»?

– 2:8.

– Ты 90 минут отбегал.

– 90? Мне кажется, нет.

– Да, я посмотрел протокол. Как можно восемь пропустить?

– Я просто не понимаю. Причeм там что-то была даже якобы надежда, 2:5 стало или 2:4. Но потом опять… Там нас валтузили, нас даже с нашей половины поля не выпускали, по-моему, первые минут 15.

– А что чувствует игрок, который восемь пустил и уходит со стадиона?

– Неприятно. Насрали в душу, я бы так сказал.