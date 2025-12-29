Аршавин назвал команду, которая ему «насрала в душу»

Бывший нападающий «Арсенала» Андрей Аршавин на ютуб-канале FONBET вспомнил, как команда проиграла «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:8.
– Какой твой самый запомнившийся матч с «Манчестер Юнайтед»?
– 2:8.
– Ты 90 минут отбегал.
– 90? Мне кажется, нет.
– Да, я посмотрел протокол. Как можно восемь пропустить?
– Я просто не понимаю. Причeм там что-то была даже якобы надежда, 2:5 стало или 2:4. Но потом опять… Там нас валтузили, нас даже с нашей половины поля не выпускали, по-моему, первые минут 15.
– А что чувствует игрок, который восемь пустил и уходит со стадиона?
– Неприятно. Насрали в душу, я бы так сказал.
- «Арсенал» подписал Аршавина в 2009 году из «Зенита» за рекордные для клуба 16,5 миллионов фунтов.
- Россиянин провел за лондонский клуб 144 матча, забил 31 гол и отдал 45 голевых передач.
- Аршавин брал с «Зенитом» Кубок и Суперкубок УЕФА.
Источник: «Чемпионат»