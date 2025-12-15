Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Объявлены номинанты на премию The Best от ФИФА

15 декабря, 22:46
3

ФИФА опубликовала финальные списки номинантов на премию The Best FIFA Football Awards.

На звание лучшего футболиста 2025 года претендуют 11 игроков:

Среди тренеров названы семь претендентов на награду:

Еще по теме:
Сафонов сыграет за «ПСЖ» в Лиге чемпионов 1
Хиддинк назвал россиянина, который в прайме был сильнее Дембеле: «Жаль, он не выиграл «Золотой мяч» 15
Претенденты на звание лучшего игрока 2025 года от Globe Soccer Awards 1
Источник: сайт ФИФА
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Рейтинг Португалия Арсенал Мексика Реал Ливерпуль Бавария Челси Барселона ПСЖ Кейн Гарри Салах Мохамед Дембеле Усман Мбаппе Килиан Хакими Ашраф Рафинья Палмер Коул Витинья Педри Мендеш Нуну Ямаль Ламин Агирре Хавьер Мартинес Роберто Энрике Луис Флик Ханс-Дитер Артета Микель Слот Арне Мареска Энцо
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1765829848
я уверен, что приз дадут кому-то из них Коул Палмер («Челси») ***** («Барселона») Усман Дембеле («ПСЖ») Витинья («ПСЖ») Ламин Ямаль («Барселона») Гарри Кейн («Бавария») Нуну Мендеш («ПСЖ») Ашраф Хакими («ПСЖ») Мохамед Салах («Ливерпуль») Килиан Мбаппе («Реал») Рафинья («Барселона»)
Ответить
Главные новости
Станкович договорился с новым клубом
20:08
2
Реакция Карпина на перформанс Сафонова в финале Межконтинентального кубка
19:57
Названа команда, которую возглавит Зидан
19:45
Радимов объяснил феерию Сафонова в серии пенальти с «Фламенго»
18:53
2
Известен главный кандидат на замену Гвардиоле в «Манчестер Сити»
18:41
ВидеоБолельщики «Манчестер Юнайтед» потребовали трансфер Сафонова
18:12
4
Во Франции появился спрос на российское гражданство после перформанса Сафонова
17:44
6
Бубнов высказался о потенциальном назначении Семака в сборную России
17:11
2
Видео«Мотя! Мотя!»: во Франции посвятили Сафонову песню
17:01
1
Стало известно, заинтересован ли «Спартак» в возвращении Жиго
16:52
4
Все новости
Все новости
Стали известны дата и место Финалиссимы-2026 между Испанией и Аргентиной
16:36
Жена Рафиньи иронично отреагировала на непопадание мужа в сборную года от ФИФА
16 декабря
2
Президент «Барселоны» Лапорта дерзко ответил Пересу
16 декабря
1
Хаби Алонсо озвучил позицию по «делу Негрейры»
16 декабря
«Барселона» нашла усиление обороны в Бундеслиге
15 декабря
1
ФотоОбъявлены номинанты на премию The Best от ФИФА
15 декабря
3
В Испании раскрыли позицию «Реала» по увольнению Хаби Алонсо
15 декабря
Президент «Реала» Перес заявил, что в Испании произошел самый серьезный скандал в современном футболе
15 декабря
1
В «Сосьедаде» определились с будущим Захаряна перед открытием зимнего ТО
15 декабря
3
Головин – об игроке «Реала»: «Никогда мне не нравился»
15 декабря
1
Педри побил рекорд Месси в «Барселоне»
15 декабря
Винисиус – о пенальти в матче с «Алавесом»: «Его не назначили, потому что это был я»
15 декабря
Тренер «Алавеса» предложил удалить Винисиуса за симуляцию
15 декабря
ФотоАлонсо высказался об объятиях с Винисиусом
15 декабря
Тренер «Реала» посетовал на неназначенный пенальти в игре с «Алавесом»
15 декабря
2
Мбаппе осталось 3 гола до рекорда Роналду
15 декабря
2
Примера. «Реал» в гостях победил «Алавес»
15 декабря
1
Винисиус объяснил свой спад в игре за «Реал»
14 декабря
1
Стало известно, как саудовский принц может инвестировать в «Барселону» 10 миллиардов евро
14 декабря
2
Аршавин оценил ситуацию в «Реале»
14 декабря
1
«Галатасарай» планирует подписать защитника «Реала»
14 декабря
Фото«Сосьедад» Захаряна уволил тренера
14 декабря
«Барселона» может перейти под саудовское управление
14 декабря
2
Примера. «Барселона» победила «Осасуну» (2:0) и укрепилась на 1-м месте, у Рафиньи дубль
13 декабря
«Сосьедад» вел в счете против «Жироны», но после выхода Захаряна пропустил 2 и проиграл
13 декабря
2
У «Реала» колоссальные кадровые проблемы перед судьбоносным для Алонсо матчем
12 декабря
1
ВидеоФанаты «Реала» окружили машину Алонсо на выезде со стадиона
12 декабря
1
Ямаль потерял единоличное лидерство в списке самых дорогих игроков мира
12 декабря
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 