Объявлены номинанты на премию The Best от ФИФА

ФИФА опубликовала финальные списки номинантов на премию The Best FIFA Football Awards.
На звание лучшего футболиста 2025 года претендуют 11 игроков:
- Коул Палмер («Челси»)
- Педри («Барселона»)
- Усман Дембеле («ПСЖ»)
- Витинья («ПСЖ»)
- Ламин Ямаль («Барселона»)
- Гарри Кейн («Бавария»)
- Нуну Мендеш («ПСЖ»)
- Ашраф Хакими («ПСЖ»)
- Мохамед Салах («Ливерпуль»)
- Килиан Мбаппе («Реал»)
- Рафинья («Барселона»)
Среди тренеров названы семь претендентов на награду:
- Хавьер Агирре (сборная Мексики)
- Микель Артета («Арсенал»)
- Луис Энрике («ПСЖ»)
- Ханс-Дитер Флик («Барселона»)
- Энцо Мареска («Челси»)
- Роберто Мартинес (сборная Португалии)
- Арне Слот («Ливерпуль»)
Источник: сайт ФИФА