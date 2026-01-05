«Краснодар» сравнили с «Интером»

Бывший защитник «Уфы» Алексей Никитин сравнил «Интер» с «Краснодаром».

«Интер» сейчас прекрасен. Кристиан Киву смог улучшить и без того сильную команду прошлых лет. Сейчас «Интер» очень напоминает мне «Краснодар» из нашего чемпионата. Это команда без слабых мест, которая одерживает победы с большим запасом.

В последнем матче чемпионата с «Болоньей» миланцы выиграли со счетом 3:1, но могли забить на три‑четыре гола больше. Вопрос о победителе даже не стоял», – сказал Никитин.