«Краснодар» сравнили с «Интером»

Бывший защитник «Уфы» Алексей Никитин сравнил «Интер» с «Краснодаром».
«Интер» сейчас прекрасен. Кристиан Киву смог улучшить и без того сильную команду прошлых лет. Сейчас «Интер» очень напоминает мне «Краснодар» из нашего чемпионата. Это команда без слабых мест, которая одерживает победы с большим запасом.
В последнем матче чемпионата с «Болоньей» миланцы выиграли со счетом 3:1, но могли забить на три‑четыре гола больше. Вопрос о победителе даже не стоял», – сказал Никитин.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ.
- Команда защищает титул.
- Сезон РПЛ возобновится 27 февраля.
Источник: «Матч ТВ»