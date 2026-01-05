Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Карпин настраивал «Ростов» на «Спартак» нецензурной кричалкой: «Эти матчи были для него особенные»

Карпин настраивал «Ростов» на «Спартак» нецензурной кричалкой: «Эти матчи были для него особенные»

5 января, 21:21
4

Экс-защитник «Ростова» Арсений Логашов вспомнил, как Валерий Карпин готовил команду к играм против «Спартака».

– Карпин реально настраивал на матчи со «Спартаком» известной нецензурной кричалкой?

– Да, делал так в раздевалке. Было видно, что матчи со «Спартаком» для него особенные. Весь недельный цикл перед игрой с «красно‑белыми» давал это понять. Понятно было, что не с обычной командой играть будем, плотная подготовка.

Помню игру с ними в Ростове‑на‑Дону, когда Шомуродов забил победный [2:1 в апреле 2019 года]. Мы играли лучше, чем они.

Я бегал и на минуте 70‑й подумал: «Господи, помоги нам забить». Когда Эльдор «воткнул», я с левого фланга защиты сделал такой рывок через всe поле, чтобы отпраздновать.

Я даже в игре так не ускорялся. Когда оттолкнулся, чтобы прыгнуть в кучу‑малу, у меня сразу две ноги свело, не мог подняться еще пару минут.

После этой игры написал Георгиевичу, что он очень крутой тренер, что рад находиться с ним в команде. Он тоже ответил приятные вещи.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Ростов Логашов Арсений Карпин Валерий
Император Бомжей
1767639409
Нормальная практика, против бывшей отдать все силы и настроить на борьбу команду, ничего нового и зазорного я из этого сообщения не узнал, типичная классика)))
Ответить
FCSpartakM
1767646849
У Валеры вся карьера-это обыграть Спартак. Больше ему ничего неинтересно
Ответить
zigbert
1767681220
Неприязнь к Спартаку у него есть,ещё со времён увольнения из Спартака. И дело даже не в Федуне,который назвал его сбитым летчиком.
Ответить
FFR
1767768662
После этой игры написал Георгиевичу, что он очень крутой тренер????? Кроме Логашова никто не заметил пока его крутость.
Ответить
