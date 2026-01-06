Агент Дркушича высказался о возможном уходе игрока из «Зенита»

Младен Ратковица, агент защитника «Зенита» Вани Дркушича прокомментировал возможный переход игрока в другой клуб.
В услугах словенца заинтересован ПАОК.
«Нужно уважать все стороны. Сделка возможна и зимой, но только в случае, если это устроит и клубы и футболиста», – сказал Ратковица.
Сообщалось, что «Зенит» хочет получить за Дркушича 5 миллионов евро плюс бонусы. В Греции считают сделку непростой и называют невообразимыми бонусы, требуемые клубом из Санкт-Петербурга.
- 26-летний Дркушич провел 20 матчей за «Зенит» в этом сезоне.
- Срок его контракта с петербуржцами рассчитан до середины 2029 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость словенца в 4 миллиона евро.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»