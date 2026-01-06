Агент Дркушича высказался о возможном уходе игрока из «Зенита»

Младен Ратковица, агент защитника «Зенита» Вани Дркушича прокомментировал возможный переход игрока в другой клуб.

В услугах словенца заинтересован ПАОК.

«Нужно уважать все стороны. Сделка возможна и зимой, но только в случае, если это устроит и клубы и футболиста», – сказал Ратковица.

Сообщалось, что «Зенит» хочет получить за Дркушича 5 миллионов евро плюс бонусы. В Греции считают сделку непростой и называют невообразимыми бонусы, требуемые клубом из Санкт-Петербурга.