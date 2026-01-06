Экс-игрок «Зенита» назвал «Спартак» «кормушкой» из-за назначения иностранного тренера

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров выступил против назначения иностранного главного тренера в «Спартак».

5 января красно-белые объявили, что команду возглавит испанец Хуан Карлос Карседо.

«Если «Спартак» снова пойдeт по пути иностранного тренера, то я скажу так: клуб становится кормушкой. Каждый легионер передаeт другому: «Иди-иди туда, ты сейчас полгода поработаешь, потом тебе неустойку заплатят, и ты поедешь дальше». Это совершенно неадекватно, вот поэтому тренеры иностранцы до конца контракт не доработали», – сказал Угаров.

Карседо уже работал в московском клубе в 2012 в качестве помощника Унаи Эмери.