Экс-игрок «Зенита» назвал «Спартак» «кормушкой» из-за назначения иностранного тренера

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров выступил против назначения иностранного главного тренера в «Спартак».
5 января красно-белые объявили, что команду возглавит испанец Хуан Карлос Карседо.
«Если «Спартак» снова пойдeт по пути иностранного тренера, то я скажу так: клуб становится кормушкой. Каждый легионер передаeт другому: «Иди-иди туда, ты сейчас полгода поработаешь, потом тебе неустойку заплатят, и ты поедешь дальше». Это совершенно неадекватно, вот поэтому тренеры иностранцы до конца контракт не доработали», – сказал Угаров.
Карседо уже работал в московском клубе в 2012 в качестве помощника Унаи Эмери.
- С 11 ноября прошлого года «Спартак» в качестве исполняющего обязанности главного тренера возглавлял Вадим Романов.
- До этого красно-белыми в 2020-е годы руководили серб Деян Станкович, босниец Владимир Слишкович, испанец Гильермо Абаскаль, итальянец Паоло Ваноли, португалец Руй Витория и немец Доменико Тедеско.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»