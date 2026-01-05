Бразильский клуб пытается перехватить Адриэлсона у ЦСКА

Не только ЦСКА претендует на центрального защитника «Аль-Васла» Адриэлсона.
Также 27-летний футболист интересен «Крузейро».
Предложение армейцев лучше, чем у бразильского клуба, но итоговое решение по трансферу пока не принято.
- Адриэлсон провел за «Аль-Васл» 48 матчей, забил 7 голов и сделал 1 ассист.
- Его рыночная стоимость – 3 миллиона евро.
- Бразилец поиграл в Европе за «Лион» и «Андерлехт».
- Сообщалось, что он станет заменой для Игоря Дивеева, который в ближайшее время уйдет в «Зенит» в обмен на Лусиано Гонду.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова