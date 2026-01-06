Мор объяснил, почему он не в восторге от назначения Карседо в «Спартак»

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор высказался о назначении Хуана Карседо главным тренером красно-белых.

«Я не могу сказать, что я в восторге, потому что у Карседо большого опыта работы главным тренером нет. Я за то, чтобы «Спартак» возглавлял российский специалист. Это очень важно, чтобы для российского тренера, это был пик карьеры. Потому что, если наш специалист будет в «Спартаке», то он будет полностью выкладываться», – сказал Мор.