Мор объяснил, почему он не в восторге от назначения Карседо в «Спартак»

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор высказался о назначении Хуана Карседо главным тренером красно-белых.
«Я не могу сказать, что я в восторге, потому что у Карседо большого опыта работы главным тренером нет. Я за то, чтобы «Спартак» возглавлял российский специалист. Это очень важно, чтобы для российского тренера, это был пик карьеры. Потому что, если наш специалист будет в «Спартаке», то он будет полностью выкладываться», – сказал Мор.
- «Спартак» объявил о назначении Карседо 5 января. Испанец уже работал в московском клубе в 2012 в качестве помощника Унаи Эмери.
- С 11 ноября прошлого года «Спартак» в качестве исполняющего обязанности главного тренера возглавлял Вадим Романов.
Источник: «Матч ТВ»