Вингер «Краснодара» перейдет в «Пари НН»

«Пари НН» подпишет вингера Ярослава Соснихина.

Срок соглашения с игроком, который сейчас принадлежит «Краснодару», составит 2,5 года. «Быки» оставят за собой процент от перепродажи и право первоочередного обратного выкупа Соснихина.

Футболисту исполнится 19 лет 7 января. В составе первой команды «Краснодара» Соснихин не играл и 1 раз появлялся на скамейке запасных в официальном матче.