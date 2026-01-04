Вингер «Краснодара» перейдет в «Пари НН»

«Пари НН» подпишет вингера Ярослава Соснихина.
Срок соглашения с игроком, который сейчас принадлежит «Краснодару», составит 2,5 года. «Быки» оставят за собой процент от перепродажи и право первоочередного обратного выкупа Соснихина.
Футболисту исполнится 19 лет 7 января. В составе первой команды «Краснодара» Соснихин не играл и 1 раз появлялся на скамейке запасных в официальном матче.
- Вингер родился в Нижнем Новгороде, но является воспитанником «быков».
- В 2025 году провел 29 матчей за «Краснодар» в МФЛ, забил 10 голов, став с командой бронзовым призером молодежной лиги.
- Соснихин провел 6 матчей за юношеские сборные России разных возрастов, забил 2 гола, сделал 1 ассист.