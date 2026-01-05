Колосков высказался о сравнении нового тренера «Спартака» с Каррерой

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал ожидания от работы Хуана Карлоса Карседо в «Спартаке».

«Пока ничего нельзя сказать, о специалисте можно сказать по его делу, у нас мы пока полноценно его не видели. Все его достижения пока не так значимы, все будет понятно по его работе в России.

Через пять туров после возобновления сезона будет понятно, угадал «Спартак» или нет. У каждого свои ожидания. У меня такие – мне хотелось бы видеть преображенный «Спартак», который, может быть, будет бороться даже за победу в чемпионате России. Вот мои надежды, обоснованные или нет, но хочется, чтобы «Спартак» боролся.

Все тренеры самобытны, их можно сравнивать только по результату, например, Юрия Морозова и Валерия Лобановского.

Если он [Карседо] добьется чемпионства, как Каррера, то можно будет так говорить, что сработал, как он.

Хотя Каррера после «Спартака» больше нигде себя не нашел, такое мимолетное достижение. Тренерская специфика оригинальна, сравнения можно будет проводить только после результатов», – сказал Колосков.