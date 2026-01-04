Романцев рассказал, что испытывает чувство вины перед «Краснодаром»

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России по футболу Олег Романцев сказал, что не верил в чемпионство «Краснодара» по ходу прошлого сезона.

«Признаюсь, в прошлом чемпионате в его [»Краснодара»] победу я не верил. Потому испытываю какое-то чувство вины перед краснодарцами. Ведь когда полыхнул яркой игрой «Спартак», то сказал, что все складывается в его пользу. Но не получилось», – сказал Романцев.