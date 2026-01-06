Матч на Суперкубок России могут провести в городе без клуба РПЛ

В число претендентов на проведением матча за Суперкубок России-2025 входят Калининград, Екатеринбург, Саранск и Ростов-на-Дону.

Игра запланирована на 25 июля.

Арены в Саранске и Екатеринбурге, где сейчас нет клубов РПЛ, еще ни разу не принимали матч за Суперкубок, при этом на каждой из них работает система Fan ID.

На «Ростех Арене» в Калининграде игра за этот трофей уже проводилась в 2021 году. Ростов-на-Дону принимал матч за Суперкубок России в 2013-м, но тогда встреча состоялась на стадионе «Олимп-2», а не на арене ЧМ-2018.