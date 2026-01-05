Экс-президент «Спартака» похвалил Карседо за честность: «Называет вещи своими именами»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о том, что московскую команду возглавил Хуан Карлос Карседо.

– «Спартак» объявил о назначении Карседо главным тренером «Спартака». Соглашение рассчитано до лета 28-го года. Как вам такое решение?

– В моем понимании это говорит о том, что у «Спартака» из положительного есть только деньги, но абсолютно отсутствуют люди, способные принимать правильные, спортивные решения.

На мой взгляд, это очередной тычок пальцем в небо. Посмотрим. Все бывает. Мы помним, как они помощника [Массимо Карреру] временно сделали главным тренером, и он привел «Спартак» к чемпионству.

Был Ваноли, который завершил чемпионат на 10-м или 11-м месте, но при этом выиграл Кубок. Такое возможно, что Карседо в Кубке России сможет себя показать.

Но мне кажется, что сейчас будет продолжаться массовая разгрузка «Спартака». Возможно, подъедет пара неликвидов с Кипра. На мой взгляд, в этом назначении нет ничего положительного.

– Карседо дал понять, что уходит в чемпионат, где нет еврокубков, ради благополучия своей семьи, то есть ради денег. Что думаете о его словах?

– Молодец. Хотя бы правду говорит. А ради чего ему еще сюда идти? Он же себя оценивает и понимает, что вряд ли способен выиграть чемпионство в России. По крайней мере, с нынешним составом. Может, Кубок.

Понятно, что столько, сколько ему будут платить в «Спартаке», не заплатят ни на каком Кипре. Ни до, ни после он столько никогда не заработает. Хорошо, что он хоть называет вещи своими именами, а не рассказывает сказки.