Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Манчестер Юнайтед» может назначить временного тренера до конца сезона

«Манчестер Юнайтед» может назначить временного тренера до конца сезона

7 января, 12:23
2

«Манчестер Юнайтед» планирует назначить временного тренера до конца сезона-2025/26.

Затем клуб хочет провести тщательный анализ и найти полноценную замену. На должность временного тренера претендуют Уле-Гуннар Сульшер и Майкл Кэррик, с которыми руководством манкунианцев проведет встречи.

Сульшер считается фаворитом на эту должность, но окончательное решение будет принято после личных встреч с кандидатами.

В сегодняшнем матче с «Бернли» тренером «Манчестер Юнайтед» будет Даррен Флетчер. Ожидается, что он проведет во главе клуба как минимум 2 матча.

  • «Манчестер Юнайтед» уволил с поста главного тренера Рубена Аморима, который возглавлял команду с 11 ноября 2024 года по 5 января 2026-го.
  • Манкунианцы занимают 6-е место в АПЛ с 31 очком после 20 туров.

Еще по теме:
Тренер «МЮ» отреагировал на спорное решение судьи в игре с «Бернли»
Реакция тренера «Манчестер Юнайтед» на ничью с «Бернли»
АПЛ. «МЮ» не выиграл в первом матче без Аморима, «Ньюкасл» вырвал победу на 102-й минуте
Источник: The Athletic
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Бернли Сульшер Уле-Гуннар Кэррик Майкл Флетчер Даррен
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
spam2009
1767779441
сульшер как всегда выйдет на замену и забьет))
Ответить
Император Бомжей
1767780557
Ну и зря, назначили бы уже постоянного и пусть работает, Сульшер отличный вариант на данный момент)))
Ответить
Главные новости
Стало известно, почему может сорваться трансфер Райана в «Зенит»
10:12
Фото«Зенит» вновь хочет подписать лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
09:49
2
ФотоКонте наорал в лицо резервному судье после удаления в матче с «Интером»
09:15
Президент «Барселоны» сказал, поздравил ли его глава «Реала» после финала Суперкубка
08:47
Реакция Мостового на обмен Дивеева на Гонду
07:50
3
Гонду будет выступать за ЦСКА без фамилии на футболке
07:24
5
Стали известны подробности диалога между Алонсо и Пересом после поражения от «Барсы»
07:03
3
ВидеоИгроки «Реала» не стали устраивать чемпионский коридор для «Барсы» из-за Мбаппе
06:20
4
Алонсо одним словом описал поражение «Реала» от «Барсы» в Суперкубке Испании
06:11
1
«Зенит» и ЦСКА обменялись игроками, «ПСЖ» и «Барса» борются за россиянина, зарплата Карседо, «Реал» уступил в Эль Класико и другие новости
00:55
Все новости
Все новости
Фото«Ливерпуль» объявил о трансфере 18-летнего защитника
9 января
Сын Бекхэма согласился общаться с родителями только через адвоката
9 января
5
33-летний экс-игрок «Челси»: «Понимаю, что мне осталось жить несколько дней»
9 января
6
Стало известно, какую зарплату «Манчестер Юнайтед» предложил Сульшеру
9 января
9
Гвардиола охарактеризовал 72-миллионного новичка «Манчестер Сити»
9 января
2
Новичок «Манчестер Сити»: «Я готов покорить мир!»
9 января
Слот объяснил действия Мартинелли против травмированного игрока «Ливерпуля»
9 января
1
Фото«Манчестер Сити» подписал контракт с Семеньо
9 января
5
Мартинелли сделал заявление после инцидента с травмированным игроком «Ливерпуля»
9 января
1
Невилл – о поведении Мартинелли: «Удивлен, что ему никто не врезал»
9 января
Слот прокомментировал ситуацию между травмированным Брэдли и игроком «Арсенала»
9 января
3
Артета объяснил действия Мартинелли против травмированного игрока «Ливерпуля»
9 января
1
ФотоИгрок «Арсенала» бросил мяч в травмированного игрока «Ливерпуля» и выталкивал его с поля
9 января
1
АПЛ. «Арсенал» сыграл вничью с «Ливерпулем», оторвавшись от преследователей на 6 очков
9 января
3
Гвардиола сообщил о серьезной травме игрока «Манчестер Сити»
8 января
Три клуба АПЛ готовы забрать украинца Лунина из «Реала»
8 января
4
Фанаты «Челси» снова скандировали имя Абрамовича
8 января
1
В АПЛ забит самый поздний победный гол в истории
8 января
В АПЛ побили рекорд по голам за сезон среди бразильцев
8 января
ФотоТренер «МЮ» отреагировал на спорное решение судьи в игре с «Бернли»
8 января
ФотоТренер «Тоттенхэма» объяснил, почему пил из стаканчика с логотипом «Арсенала» перед матчем
8 января
Реакция тренера «Манчестер Юнайтед» на ничью с «Бернли»
8 января
АПЛ. «МЮ» не выиграл в первом матче без Аморима, «Ньюкасл» вырвал победу на 102-й минуте
8 января
АПЛ. «Челси» проиграл, «Манчестер Сити» потерял очки и другие результаты
8 января
ВидеоХабиб сходил на футбол с российским игроком из АПЛ
7 января
1
10 самых быстрых игроков мира
7 января
2
Итальянский тренер отказал «Манчестер Юнайтед»
7 января
3
У двукратного обладателя «Золотого мяча» обнаружили рак
7 января
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 