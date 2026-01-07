«Манчестер Юнайтед» может назначить временного тренера до конца сезона

«Манчестер Юнайтед» планирует назначить временного тренера до конца сезона-2025/26.
Затем клуб хочет провести тщательный анализ и найти полноценную замену. На должность временного тренера претендуют Уле-Гуннар Сульшер и Майкл Кэррик, с которыми руководством манкунианцев проведет встречи.
Сульшер считается фаворитом на эту должность, но окончательное решение будет принято после личных встреч с кандидатами.
В сегодняшнем матче с «Бернли» тренером «Манчестер Юнайтед» будет Даррен Флетчер. Ожидается, что он проведет во главе клуба как минимум 2 матча.
- «Манчестер Юнайтед» уволил с поста главного тренера Рубена Аморима, который возглавлял команду с 11 ноября 2024 года по 5 января 2026-го.
- Манкунианцы занимают 6-е место в АПЛ с 31 очком после 20 туров.
Источник: The Athletic