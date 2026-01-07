«Манчестер Юнайтед» может назначить временного тренера до конца сезона

«Манчестер Юнайтед» планирует назначить временного тренера до конца сезона-2025/26.

Затем клуб хочет провести тщательный анализ и найти полноценную замену. На должность временного тренера претендуют Уле-Гуннар Сульшер и Майкл Кэррик, с которыми руководством манкунианцев проведет встречи.

Сульшер считается фаворитом на эту должность, но окончательное решение будет принято после личных встреч с кандидатами.

В сегодняшнем матче с «Бернли» тренером «Манчестер Юнайтед» будет Даррен Флетчер. Ожидается, что он проведет во главе клуба как минимум 2 матча.