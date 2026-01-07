ЦСКА пытался купить экс-вингера сборной Нидерландов

Саудовский «Аль-Иттихад» отклонил запрос ЦСКА о трансфере вингера Стевена Бергвейна.
Москвичи были готовы арендовать футболиста на полгода с компенсацией 50% зарплаты, либо приобрести его в зимнее трансферное окно.
Бергвейн не был против переезда в Москву, так как он не попадал в состав из-за конфликта с новым главным тренером Сержиу Консейсау. Но затем вингер помирился с наставником, игровое время увеличилось – и необходимость в аренде отпала.
Тогда армейцы предложили полноценный трансфер. Но саудовский клуб не устроила сумма, плюс футболист начал регулярно забивать, что стало одной из причин отказа.
- В этом сезоне 28-летний Бергвейн сыграл за «Аль-Иттихад» в 17 матчах, забил 8 голов, сделал 2 ассиста.
- Он выступал за сборную Нидерлаандов с 2018 по 2024 годы – в последний раз на Евро-2024.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»