Сенников сказал, на кого ЦСКА сделает ставку в обороне после ухода Дивеева

Экс-защитник ЦСКА и воспитанник «Зенита» Дмитрий Сенников высказался о возможном обмене игрока обороны москвичей Игоря Дивеева на нападающего петербуржцев Лусиано Гонду.

«На мой взгляд, обмен Гонду на Дивеева больше выгоден «Зениту», чем ЦСКА. У сине-бело-голубых явные проблемы с защитной линией, которую нужно срочно усиливать. А аргентинец – хоть и хороший футболист, но проигрывает конкуренцию в петербургском клубе.

Армейцам же не хватает голов и, возможно, именно аргентинец станет тем долгожданным забивным нападающим. Но, усиливая атаку, не стоит забывать и про оборону. Ну, видимо, красно-синие делают ставку на Матвея Лукина, обменивая Игоря на Лусиано. Посмотрим, что из этого выйдет», – сказал Сенников.