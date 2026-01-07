Сенников сказал, на кого ЦСКА сделает ставку в обороне после ухода Дивеева

Экс-защитник ЦСКА и воспитанник «Зенита» Дмитрий Сенников высказался о возможном обмене игрока обороны москвичей Игоря Дивеева на нападающего петербуржцев Лусиано Гонду.
«На мой взгляд, обмен Гонду на Дивеева больше выгоден «Зениту», чем ЦСКА. У сине-бело-голубых явные проблемы с защитной линией, которую нужно срочно усиливать. А аргентинец – хоть и хороший футболист, но проигрывает конкуренцию в петербургском клубе.
Армейцам же не хватает голов и, возможно, именно аргентинец станет тем долгожданным забивным нападающим. Но, усиливая атаку, не стоит забывать и про оборону. Ну, видимо, красно-синие делают ставку на Матвея Лукина, обменивая Игоря на Лусиано. Посмотрим, что из этого выйдет», – сказал Сенников.
- 24-летний Гонду в этом сезоне провел 22 матча за «Зенит», забил 2 гола, сделал 2 асссиста.
- 26-летний Дивеев в текущем сезоне сыграл за ЦСКА в 19 встречах, отметился 3 голами.
Источник: «РБ Спорт»