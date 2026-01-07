Гурцкая раскрыл, кто в «Динамо» отказался от позиции второго тренера

Футбольный менеджер Тимур Гурцкая рассказал, как спортивный директор «Динамо» Желько Бувача отказался стать тренером команды.
– Был один момент, когда Бувачу намекнули – если он готов, клуб готов совместить его позицию спортивного директора с позицией второго тренера. И он не захотел помочь.
– Ролану Александровичу?
– Чтобы поработал вторым. И он не захотел.
– Побоялся?
– По мне да, побоялся. Потому что когда ты видишь, что все плохо, ты берешь и делаешь работу, которую надо, чтобы помочь коллективу. Если я могу это делать, это надо делать. А он не захотел. Скорее всего, возвращаясь к твоей версии – молчи, сойдешь за умного. Но он выбрал эту линию и ее держится. Не срывается на то, чтобы выскочить и заговорить в какой-то момент.
- Босниец Бувач работает спортивным директором «Динамо» с 1 февраля 2020 года. В 2001–2018 годах он был ассистентом главного тренера в «Майнце», дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуле».
- «Динамо» утвердило Ролана Гусева на посту главного тренера команды 23 декабря.
- С 17 ноября он исполнял обязанности главного тренера бело-голубых после ухода из клуба Валерия Карпина.
- «Динамо» занимает 10-е место в РПЛ с 21 очком после 18 туров.
Источник: «РБ Спорт»