Гурцкая раскрыл, кто в «Динамо» отказался от позиции второго тренера

Футбольный менеджер Тимур Гурцкая рассказал, как спортивный директор «Динамо» Желько Бувача отказался стать тренером команды.

– Был один момент, когда Бувачу намекнули – если он готов, клуб готов совместить его позицию спортивного директора с позицией второго тренера. И он не захотел помочь.

– Ролану Александровичу?

– Чтобы поработал вторым. И он не захотел.

– Побоялся?

– По мне да, побоялся. Потому что когда ты видишь, что все плохо, ты берешь и делаешь работу, которую надо, чтобы помочь коллективу. Если я могу это делать, это надо делать. А он не захотел. Скорее всего, возвращаясь к твоей версии – молчи, сойдешь за умного. Но он выбрал эту линию и ее держится. Не срывается на то, чтобы выскочить и заговорить в какой-то момент.