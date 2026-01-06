«Зенит» оценил предложение обменять Жерсона на Жезуса с доплатой

«Зенит» не устраивает предложение «Крузейро» по трансферу полузащитника Жерсона в обмен на защитника Жонатана Жезуса и 12 миллионов евро.

Петербуржцам интересен Жезус, но сейчас у клуба нет полной уверенности в необходимости осуществить его переход уже зимой. Поэтому от «Крузейро» потребуется улучшить предложение по Жерсону.

Ранее «Зенит» отказался продавать Жерсона «Крузейро» за 27 миллионов евро. Сообщалось, что петербуржцы хотят получить за хавбека 40 миллионов.