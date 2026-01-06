Стало известно, почему Fan ID в РФ оставят только в футболе

Член комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Роман Терюшков заявил, что Fan ID введен только в футболе, поскольку этот вид спорта имеет устойчивую субкультуру.
«Введение карты болельщика в каких-либо видах спорта, кроме футбола, имеющего устойчивую субкультуру, не стоит на повестке», – сказал Терюшков.
Ранее министр спорта России Михаил Дегтярeв сказал, что система Fan ID не будет отменена.
- Система Fan ID была введена в РПЛ летом 2022 года. В первой части сезона-2022/23 паспорт болельщика требовался только на пяти стадионах лиги, однако с марта 2023 года нововведение было распространено на все арены.
- Для посещения кубковых матчей, за исключением финала, сейчас не требуется Fan ID.
