В «Пафосе» охарактеризовали нового тренера «Спартака»: «Не назвал бы Карседо крутым тактиком»

Роман Дубов, президент «Пафоса», высказался о фигуре тренера Хуана Карлоса Карседо, уходящего в «Спартак».

Карседо на протяжении 14 лет работал в тренерском штабе Унаи Эмери.

В том числе он был в «Спартаке» в 2012 году.

«Пафос» под его руководством впервые в истории сыграл в основном этапе ЛЧ.

«Крутым тактиком я бы его не назвал. Это человек, который грамотно выполняет свою работу, адекватно оценивает обстановку и внимательно готовится к каждому матчу. В селекцию у нас тренеры не вовлечены принципиально. Карседо работал с теми игроками, которых давал клуб – стараясь выжать из них максимум и иногда находя новые позиции. При этом нужно честно сказать: состав «Пафоса» значительно превосходил конкурентов.

Нашим слабым местом была молодежь. Несмотря на то, что наш состав U19 трижды подряд выиграл чемпионат, хорошо выступал в юношеской ЛЧ, а мы продали игроков в «Сампдорию», «Олимпиакос», ПАОК, «Спортинг», СПАЛ, ни один из них [воспитанников «Пафоса»] за три сезона так и не попробовал себя даже в первой команде.

Результат для Карседо всегда стоит на первом месте. И если он однажды сформировал мнение об игроке – хорошее или плохое – изменить его крайне сложно», – сказал Дубов.