Агент Захаряна отрицает болезнь игрока

Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Сосьедада» Арсена Захаряна, не подтвердил, что его клиент болен гриппом.

Ранее Mundo Deportivo сообщало, что российский футболист из-за вирусного заболевания пропустил первое занятие с новым главным тренером.

«У Арсена все хорошо, никаких болезней нет. На тренировке он присутствовал, просто чуть позже», – сказал Голубин.