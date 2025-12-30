Введите ваш ник на сайте
Агент Захаряна отрицает болезнь игрока

Сегодня, 20:54

Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Сосьедада» Арсена Захаряна, не подтвердил, что его клиент болен гриппом.

Ранее Mundo Deportivo сообщало, что российский футболист из-за вирусного заболевания пропустил первое занятие с новым главным тренером.

«У Арсена все хорошо, никаких болезней нет. На тренировке он присутствовал, просто чуть позже», – сказал Голубин.

  • Захарян в «Сосьедаде» 2,5 года.
  • В сезоне-2025/26 хавбек отыграл 14 матчей во всех турнирах и отметился забитым голом.

Источник: «Матч ТВ»
Испания. Примера Реал Сосьедад Захарян Арсен
