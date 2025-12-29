Введите ваш ник на сайте
  • Захарян отсутствовал на первой тренировке нового главного тренера «Сосьедада»

Захарян отсутствовал на первой тренировке нового главного тренера «Сосьедада»

29 декабря 2025, 23:11

Американский тренер Пеллегрино Матараццо приступил к работе в «Реал Сосьедаде».

Сегодня он провел первую тренировку. На ней не было Арсена Захаряна.

Российский футболист заболел гриппом, поэтому занимается индивидуально.

В клубе надеются, что полузащитник сможет вернуться к работе в общей группе уже завтра.

  • Арсен в «Сосьедаде» 2,5 года.
  • Прошлый сезон Захарян почти полностью пропустил из-за травм.
  • В сезоне-2025/26 хавбек отыграл 14 матчей во всех турнирах и отметился забитым голом.

Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Реал Сосьедад Захарян Арсен Матараццо Пеллегрино
