Захарян отсутствовал на первой тренировке нового главного тренера «Сосьедада»

Американский тренер Пеллегрино Матараццо приступил к работе в «Реал Сосьедаде».
Сегодня он провел первую тренировку. На ней не было Арсена Захаряна.
Российский футболист заболел гриппом, поэтому занимается индивидуально.
В клубе надеются, что полузащитник сможет вернуться к работе в общей группе уже завтра.
- Арсен в «Сосьедаде» 2,5 года.
- Прошлый сезон Захарян почти полностью пропустил из-за травм.
- В сезоне-2025/26 хавбек отыграл 14 матчей во всех турнирах и отметился забитым голом.
