Захарян отсутствовал на первой тренировке нового главного тренера «Сосьедада»

Американский тренер Пеллегрино Матараццо приступил к работе в «Реал Сосьедаде».

Сегодня он провел первую тренировку. На ней не было Арсена Захаряна.

Российский футболист заболел гриппом, поэтому занимается индивидуально.

В клубе надеются, что полузащитник сможет вернуться к работе в общей группе уже завтра.