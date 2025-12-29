Писарев прокомментировал мнение, что Карпина прогнули ради рекорда Дзюбы

Тренер сборной России Николай Писарев не согласился с мнением, что Валерий Карпин вернул Артема Дзюбу в национальную команду не по собственной воле.

Форварда «Акрона» вызвали в марте.

Он сыграл против Гренады (5:0) и забил рекордный гол, став лучшим бомбардиром в истории команды.

До этого Дзюбы не было в сборной несколько лет.

– История с возвращением Дзюбы. Как вы это видели?

– Валерий Георгиевич [Карпин] говорит: «Слетай на матч «Акрона», посмотри». Я съездил. Дзюба забил и отдал. До этого еще пять-шесть забил. Разве не заслуживает вызова в сборную?

– После этого сразу пошли конспирологические теории, что Карпина прогнули ради рекорда Дзюбы.

– Ну это просто бред. Даже не хочется говорить об этом.

– Тут основной вопрос в том, что изменилось. Дзюба остался прежним, но поменялся принцип не звать игроков старше 30 лет. Почему?

– Чем плохо, когда ты играешь с Кубой, а в Волгограде собираются 40 тысяч зрителей?

– Мы не говорим, что это плохо. Вопрос в том, почему резко изменился критерий.

– Мы и Дугласа хотели видеть, пока он мог играть за сборную России. Вот у вингеров конкуренция выше. Опорников тоже больше, чем крайних защитников.

– Тогда не нужно было изначально обобщать, что полевые игроки старше 30 лет не вызываются?

– Нет такого, что категорически нельзя вызывать. Ну да, нежелательно, потому что мы думаем о возвращении в международные турниры в будущем.

Когда мы вызывали Дзюбу, на этой позиции не было перебора. Было общее понимание, что в целом лучше не вызывать игроков старше 30 лет, но не так, чтобы жестко никогда и никого.